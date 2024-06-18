ЕСПЧ осудил РФ за отказ в доступе к советским архивам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением отказ России предоставить историко-просветительскому обществу "Международный Мемориал" доступ к архивам, касающимся политических репрессий в советское время. "Поиск исторической правды является неотъемлемой частью свободы выражения мнения", - говорится в постановлении суда в Страсбурге, опубликованном во вторник, 18 июня.

Ограничение доступа к архивам представляет собой посягательство на право на получение информации и, таким образом, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подчеркнул ЕСПЧ.

Среди истцов - историк Михаил Супрун и родственница Рауля Валленберга

Истцами по делу, помимо "Международного Мемориала", выступили пять российских историков, исследующих советские репрессии, а также гражданка Швейцарии - внучатая племянница шведского дипломата Рауля Валленберга, который в годы Второй мировой войны участвовал в спасении венгерских евреев от депортации в Германию и, как считается, умер в 1947 году в заключении в СССР. Жалобы в ЕСПЧ были поданы с августа 2012 года по апрель 2022-го.

Истцы, как сообщает суд, пытались получить доступ к архивной информации о советских репрессиях, включая "этнические депортации и казни, проводившиеся по приказу внесудебных органов в 1930-х и 1940-х годах". Во всех случаях в доступе было либо вообще отказано, либо предоставленная информация была неполной, либо истцам не позволили сделать копии подлинников документов. Историка Михаила Супруна даже осудили за "незаконный сбор информации, являющейся семейной тайной", когда он исследовал судьбу принудительно переселенных этнических немцев в России.

Суд постановил, что Россия должна выплатить "Международному Мемориалу" и еще двум исследователям по 7500 евро в качестве компенсации морального вреда.