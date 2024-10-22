Радио Свобода, Дудь и Шульман выиграли дело против РФ в ЕСПЧ

"Радио Свобода", Юрий Дудь, Екатерина Шульман и еще 104 человека и организации, признанные "иноагентами", выиграли иск против России в ЕСПЧ. Им полагаются компенсации, достигающие в отдельных случаях почти миллиона евро.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение по объединенному иску, который подали на власти РФ 107 человек и организаций, объявленных в России"иностранными агентами". Суд постановил, что российский закон об "иноагентах" "стигматизирует, вводит в заблуждение и используется слишком широко и непредсказуемо", а его целью было "наказать и запугать, а не удовлетворить предполагаемую потребность в прозрачности или законную обеспокоенность по поводу национальной безопасности", говорится в решении , опубликованном во вторник, 22 октября.

Согласно решению ЕСПЧ, российский закон об "иноагентах" нарушает статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободное выражение мнения, на свободу мирных собраний и объединений и на уважение частной и семейной жизни. Суд обязал власти РФ выплатить компенсации материального и морального ущерба заявителям, а также оплатить судебные издержки.

Среди присоединившихся к иску - блогер Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, правозащитное общество "Международный мемориал", "Радио Свобода", телеканал "Дождь", издание The Insider, журналисты "Проекта", "Важных историй" и "Медиазоны". Самая крупная компенсация, согласно решению ЕСПЧ, полагается "Радио Свобода": 955 440 евро за материальный ущерб. Кроме того, для возмещения морального ущерба Россия должна будет выплатить заявителям суммы от пяти до десяти тысяч евро - не считая компенсаций за материальный ущерб и оплаты судебных издержек.

Исключение России из Совета Европы

Из-за войны против Украины Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года. После завершения шестимесячного переходного периода 16 сентября 2022 года РФ официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Однако ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, поданные в отношении России, если они касаются событий, произошедших до 16 сентября 2022 года.

В мае 2022 года Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в законодательство, согласно которым решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению в России не подлежат.