Эскалация, заморозка, развязка? Что ждет Беларусь в 2025-м

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Июль 2024 года Фото: Alexander Kazakov/Sputnik/REUTERS

Уходящий 2024 год стал особым годом для "бессменного правителя" Беларуси Александра Лукашенко: в июле он отметил тридцатилетие нахождения у власти, а в августе ему исполнилось 70 лет. И хотя Лукашенко давно достиг пенсионного возраста, но на политическую пенсию он пока не собирается и планирует и дальше занимать президентский пост. "Президентские выборы", которые запланированы на 26 января 2025 года, носят формальный характер, а текущую избирательную кампанию можно назвать, пожалуй, самой скучной в истории независимой Беларуси.

Уходящий год сложился для Лукашенко в целом удачно. Завершающийся шестой президентский срок стал для него одним из самых тяжелых в его долгой карьере. Сегодня сформировавшийся в Беларуси в первой половине 2020-х годов авторитарный режим с тоталитарными чертами выглядит со стороны, однако, монолитно и стабильно. А зашатавшееся под Лукашенко в августе 2020 года президентское кресло в итоге выдержало проверку прочность.

У оппонентов режима за пределами страны и у его противников в Беларуси сегодня нет особых причин для радости и оптимизма. Апатия и чувство безысходности в 2024 году лишь усилились. В новый всплеск протестной активности и возможность скорых перемен в Беларуси не верят сегодня даже "профессиональные оптимисты". Разного рода "военные сценарии" имеют мало общего с реальностью в Беларуси и Европе, а перспективы демократизации Беларуси выглядят сумрачно. Что же ожидает Беларусь в 2025 году?

Сохранение статус-кво - задача-минимум

Своим основным достижением последних лет Александр Лукашенко считает стабильность, безопасность и отсутствие войны в Беларуси. При этом официальный Минск продвигает сомнительный нарратив об "украинском сценарии", который якобы ожидал бы Беларусь в случае триумфа протестов в августе 2020 года и от которого спас страну Лукашенко. Одновременно в рамках все более просматривающегося культа личности Лукашенко подчеркивается и "мудрая политика" правителя, благодаря которой, как утверждается, война не пришла в Беларусь после начала российской "специальной военной операции" в феврале 2022 года.

На самом же деле Беларусь являлась и является важным элементом российской войны против Украины и гибридной войны против Запада. Режим Лукашенко всячески поддерживал и поддерживает Кремль в войне, участвует в российских геополитических авантюрах (проекты размещения российского ядерного оружия и ракет "Орешник"), интегрировал белорусскую экономику в российскую военную экономику, но при этом всячески стремится избежать активного участия в войне. И ему это пока удается.

За последние годы сформировался статус-кво, лишь укрепившийся в 2024 году: между Украиной и Беларусью идет своего рода "холодная война", не перерастающая в горячее противостояние, а Россия неизменно расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние на своего союзника, щедро субсидируя и тем самым консолидируя режим Лукашенко. Сохранение подобного статус-кво и является для официального Минска задачей-минимум на 2025 год. Но это задача не из легких.

Развязка - задача-максимум

Лукашенко отдает себе отчет в том, что подобная ситуация не сможет сохраняться продолжительный срок, а прифронтовая Беларусь в случае эскалации или провала мирных инициатив рискует в любой момент быть втянута в продолжающуюся войну. Именно по этой причине он хотел бы прекращения боевых действий в Украине. Желая снизить свою зависимость от России и расширить поле для политического маневра, белорусские власти постепенно освобождают небольшими группами политических заключенных, прощупывая почву и создавая благоприятный фон для возможного диалога с "коллективным Западом" в будущем. При этом в Минске понимают, что без кардинального изменения ситуации в Украине о качественных изменения в отношениях с США и ЕС можно и не мечтать.

На Западе, в Украине, в России и в Беларуси в последние месяцы много говорят о вероятном прекращении войны, но при этом взгляды сторон значительно отличаются. Будущая американская администрация и ее европейские партнеры склоняются к тому, чтобы остановить "тупиковую войну", а в качестве исторического примера рассматриваются Корею 1953 года.

Кремль, владея инициативой на фронте, по-прежнему делает ставку на "развязку конфликта". Под "развязкой" при этом подразумевается признание российских политических и военных требований, выстраивание новой архитектуры безопасности и ревизия порядка, который установился в Европе после развала СССР. Подобные взгляды разделяет и Лукашенко, мечтающий занять место за столом мирных переговоров и уповающий на комфортную политическую старость без давления Запада, под зонтиком РФ и Китая.

В случае реализации подобного сценария в Европе может наступить период новой разрядки, а в результате успешного диалога между западными странами и Минском Лукашенко даже может выпустить большую часть политзаключенных (а в лучшем случае - и всех из них).

Уповать на качественные политические изменения в Беларуси при власьт Лукашенко было бы, однако, наивно: правитель усвоил уроки 2020 года и, памятуя о незавидной судьбе многих коллег-диктаторов, вряд ли рискнет пойти на транзит власти или на либерализацию (пусть даже и косметическую) репрессивного режима, которая может лишь спровоцировать крах его системы.

А будет ли развязка?

Не исключено, что боевые действия в Украине действительно прекратятся в 2025 году, а "корейский сценарий", при котором спорные вопросы банально будут вынесены за скобки и переданы будущему поколению политиков, будет реализован. В результате Европа столкнется с фундаментальным замороженным "конфликтом без решения", и этот вариант представляется куда более вероятным, чем развязка по рецептам Владимира Путина.

В этом случае Беларусь останется по российскую сторону нового железного занавеса, один на один с реваншистской Россией, чье руководство не достигло своих целей в Украине, но продолжает грезить "историческими российскими территориями". Такое развитие событий грозит Беларуси консервацией дряхлеющего диктаторского режима, а в неблагоприятных условиях и вовсе потерей остатков государственности.

В 2024 году в белорусской государственной пропаганде распространился лозунг "Время выбрало нас". Сегодня время работает, однако, против пожилого автократа Александра Лукашенко. Сторонникам демократической и свободной Беларуси остается запастись терпением, не терять надежду и помнить о завете царя Соломона "Все проходит, и это пройдет".

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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