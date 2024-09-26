Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлах"26 сентября 2024 г.
Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате ударов с воздуха были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, расположенные на территории Ливана. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа.
В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.
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