Еще одна жертва. Как Беларусь скорбела о погибшем Романе Бондаренко

"Я и не надеялся, что так много людей придет сегодня на эту молитву. Мы довольно спонтанно решили проявить солидарность и быть вместе со всеми теми, кто проживает эти печальные события в нашей стране", - говорит епископ Юрий Кособуцкий, начиная службу в Архикафедральном соборе на площади Свободы в центре Минска, посвященную гибели 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

11 ноября в знаменитый на всю Беларусь дворик, получивший название “Площадь перемен”, приехали неизвестные в балаклавах и начали срезать с забора бело-красно-белые ленты. Подобные гости не раз посещали этот протестный двор. Роман Бондаренко, написав в районный чат “я выхожу”, спустился вниз, где после потасовки был задержан и силой увезен на микроавтобусе.

Неизвестные в штатском избивают людей во время протестной акции в Минске (Фото из архива)

Через полтора часа из Центрального РУВД его избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. После многочасвой операции, пробыв сутки в критическом состоянии, вечером 12 ноября Бондаренко скончался.

Смерть за бело-красно-белые ленты на заборе многие белорусы сочли убийством и причислили умершего к еще одной жертве белорусского протеста. DW рассказывает, как белорусы оплакивали Романа Бондаренко.

Белорусы молились за погибшего

Желающих посетить панихиду по активному жителю "дворика перемен" оказалось так много, что некоторые прихожане не вместились в храм и остались молиться на улице. Перед собором люди создали стихийный мемориал - к кресту с фотографией Романа Бондаренко принесли свечи и цветы. Из храма в этот момент уже слышались слова епископа: "Мы решили помолиться за умершего Романа Бондаренко, который стал очередной жертвой террора и насилия в нашей стране".

После традиционных для католической службы песен и молитв, епископ Кособуцкий выступил с поминальной проповедью. Ее священнослужитель начал с размышлений о смерти, которая всегда приходит неожиданно и к которой невозможно подготовиться. По словам епископа, смерть должна заставить людей задуматься о своей жизни и о том, как важно, даже в такие непростые времена, прощать и всегда оставаться человеком. "Мы все понимаем, что убийство, насилие - это плохо и это зло. Но также мы помним слова Христа, который призывает к прощению, хотя нам все труднее и труднее это делать", - говорил священник.

Епископ рассказывает, что в последнее время часто слышит от прихожан, что они не могут "молиться за врагов ваших", как того требует религия. "Но именно такая молитва может укрепить нас и сделать так, чтобы мы никогда не приобрели в своем сердце такие качества как ненависть, злоба, желание мести", - призывает Кособуцкий.

"На его месте мог быть каждый из нас"

Служба в храме не была единственной акцией поминовения. Скорбеть о Романе Бондаренко, который вышел защитить свой двор, местные жители "Площади перемен" стали сразу после известия о его смерти. Уже спустя пару часов к трансформаторной будке с муралом сотни белорусов начали несли свечи, цветы и лампадки, поток людей не прекращался до поздней ночи. Пришедшие во двор люди плакали и скандировали: "Не забудем, не простим".

"Не забудем, не простим" - вечерняя акция памяти на "Площади перемен"

Следующий день, 13 ноября, стал по-настоящему траурным в Беларуси. С самого утра белорусы вновь стали приходить к народном мемориалу во "дворике перемен". Проезжающие вокруг двора машины гудели, не останавливаясь ни на секунду. Под гул машин люди молча возлагали цветы и зажигали свечи. "Смерть Романа не простим", "Убийц к ответу", "Мы помним" - такие слова скорбящие писали на стенах трансформаторной будки.

"Он боролся за свободу народа Беларуси. На его месте мог оказаться каждый. Каждый день кого-то избивают, хватают, запихивают в бусы. Не забудем, не простим" - говорят со слезами на глазах Оксана вместе со своей дочерью Настей, которые приехали из другого района Минска, чтобы почтить память Романа. "Это ужасно, такого не должно быть в нашей стране", - говорит минчанин Михаил.

Акция памяти распространилась на весь город. Листовки с фотографиями были замечены в минском метро, люди стояли в цепях солидарности вдоль улиц и проспектов в разных районах Минска. Они молча держали в руках бело-красно-белые флаги, свечи и плакаты с надписями "Я выхожу", "Мы скорбим".

"Меня душат слезы. Мы сочувствуем родным и близким. Еще один человека погиб во время протестов, и мы пришли почтить его память минутой молчаний", - рассказывает пожилая женщина, которая стояла в цепи солидарности возле станции метро "Партизанская".

Соболезнования выразил и Лукашенко

Акции памяти по умершему Роману Бондаренко продолжались до самого вечера. Свои соболезнования в социальных сетях высказали многие белорусы, а также белорусские и зарубежные политические деятели. Оппозиционный лидер Светлана Тихановскаяназвала Романа Бондаренко героем, а его смерть - убийством, по которому будет проведено расследование.

Неожиданно с соболезнованиями выступил и Александр Лукашенко. Во время интервью СМИ ближнего зарубежья он заявил, что дело Бондаренко теперь на его личном контроле и призвал государственные органы к тщательному расследованию.

Впрочем, пока Следственный комитет лишь заявил о начале проверки по факту гибели Романа Бондаренко. "Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация", - сообщил СК.

Однако медики, которые обследовали Бондаренко, слова госоргана об алкоголе отрицают. В телеграм-канале "Белые халаты" было опубликовано медицинское заключение, которое среди перечисления многочисленных травм Бондаренко указывает, что избитого было 0 промилле этанола в крови.

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