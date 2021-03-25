Еще одна правозащитная организация стала "нежелательной" в РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность бельгийской независимой неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство по правам человека", МППЧ). Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, "поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для для включения International Partnership for Human Rights в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. МППЧ станет уже 42-й в этом списке.

Созданная в 2008 году в Брюсселе, организация, как это указано на ее сайте, считает своей миссией совместно с партнерами отслеживать и документировать несоответствие ситуации с правами человека в целевых странах международным стандартам, а также публиковать полученную информацию. В сфере ее интересов в основном ситуация в странах бывшего Советского Союза, в частности в Центральной Азии (в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане), на Южном Кавказе (в Армении, Азербайджане и Грузии), в России и Украине. Согласно собственной информации в МППЧ сегодня входят около 10 сотрудников и консультантов.

Смотрите также: