Еще 7 судов с агропродукцией покинули порты Украины

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 сентября (время московское).

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Десятки тысяч ортодоксальных евреев-хасидов собрались в городе Умань Черкасской области на свое ежегодное паломничество, несмотря на призывы властей воздержаться в этом году от визита в Украину из-за войны. По данным Объединенной еврейской общины Украины, к утру 25 сентября в Умань приехало уже более 23 тысяч паломников, чтобы отпраздновать там Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Хотя Умань находится относительно далеко от линии фронта, власти Украины и Израиля призвали верующих пропустить празднования, которые в этом году выпадают на 25-27 сентября. До войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.

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447 тел погибших было найдено за неделю на месте массового захоронения в Изюме, сообщает в Facebook ГСЧС Украины. Отмечается, что в изъятии останков мужчин, женщин и детей из массового захоронения принимали участие военные, спасатели и полиция.

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Израиль примет на лечение 20 украинских военных, получивших серьезные ранения в ходе войны с Россией, сообщают в посольстве Израиля в Украине. Первые два пациента должны прибыть в Израиль уже 25 сентября.

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Президент России Владимир Путин начал мобилизацию потому, что он "не побеждает" в Украине. Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN. По словам политика, Киев "перехитрил" Путина. "Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал такой силы реакции со стороны свободного мира", - отметила Трасс. С ее точки зрения, вторжение в Украину было стратегической ошибкой Путина.

"Нам не стоит обращать внимание на бряцание оружием со стороны Путина и его фиктивные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции в отношении России и дальше поддерживать украинцев", - добавила Трасс.

США: Применение ядерного оружия повлечет для РФ катастрофические последствия

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Вашингтон сообщил "прямо, частным путем, на очень высоком уровне" Кремлю, что любой случай применения ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, а Соединенные Штаты и их союзники дадут на это решительный ответ. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS .

Он добавил, что США не признают результаты идущих сейчас "референдумов" о присоединении к России оккупированных украинских территорий и будут и дальше решительно поддерживать украинце в их борьбе, направленной на защиту своей страны и демократии.

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"Уже несколько раз мы были в одном шаге от аварии на Запорожской АЭС", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook. По его словам, причиной подобных ситуаций было "беспрецедентное варварское поведение россиян по отношению к украинским гражданским ядерным объектам".

"Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость наших ядерных технологий к вооруженной агрессии России. Должен быть разработан действенный механизм с системой гарантий, направленной на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики", - подчеркнул политик, добавив, что именно эту тему он обсуждал 22 сентября на трехсторонней встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Питтсбурге.

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Альтернативная служба в рамках объявленной в России мобилизации для участия в войне против Украины "не предусмотрена". Такая информация была обнародована на портале "Объясняем.рф", где описываются условия мобилизации.

Еще 7 кораблей с агропродукцией покинули гавани Украины

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25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли семь судов с 146,2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины в Facebook .

Всего из украинских портов вышло 218 судов с сельскохозяйственной продукцией для стран Азии, Европы и Африки, указывается в сообщении. С момента отправки первого из них, с учетом груза сегодняшних судов, из Украины было экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

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Акция против мобилизации проходит в Махачкале. Telegram-канал правозащитного движения "Весна" публикует видео участников протеста, на котором запечатлены первые задержания. Судя по кадрам, на мероприятие пришло много женщин с детьми. Они выкрикивают: "Нет войне!", "Мы не слепые, мы не глухие!" и другие лозунги.

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Чехии следует принять спасающихся от мобилизации россиян. Такую точку зрения высказал президент страны Милош Земан, в эфире телеканала CNN . Ранее, 22 сентября, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что россияне, покидающие родину, чтобы избежать мобилизации, не могут претендовать на чешскую гуманитарную визу.

По словам Земана, он не согласен с позицией Липавского. "Думаю, что нам нужно выдавать визы этим людям, так же как и украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет собой риска для безопасности", - аргументировал он.

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Верещук назвала число украинцев в плену у РФ

Около 2500 украинцев, в том числе гражданские лица, находятся сейчас в российском плену, сообщила в интервью британской медиакомпании BBC вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, гражданских лиц не включали в обмены уже несколько раз подряд. "Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны. И среди них очень много женщин", - заявила Верещук.

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До конца дня 25 сентября мобилизационные мероприятия на аннексированном Россией полуострове Крым будут завершены, следует из заявления в Telegram "главы" местной "администрации" Сергея Аксенова . По его словам, план по призыву в Крыму "выполнен в полном объеме".

В Дагестане идут активные протесты против мобилизации

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В дагестанском селе Эндирей протестующие против мобилизации резервистов для участия в войне против Украины перекрыли дорогу.

На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал "Утро Дагестан" , видно, как мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов стреляет в воздух.

Кадры с места событий публикует и Telegram-канал правозащитного движения "Весна". По его сведениям, протестующие в Дагестане перекрывают федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

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Сербия не признает результатов "референдумов" о вхождении оккупированных РФ территорий Украины в состав России. "Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах", - цитирует в этой связи агентство ТАСС главу МИД Сербии Николу Селаковича.

"С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это (признание результатов "референдумов" на востоке Украины. - Ред.) полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, (было бы. - Ред.) полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ", - подчеркнул сербский дипломат.

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Сегодня по-настоящему падает и уходит в историю Советский Союз. Такое мнение высказала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, выступая на книжном фестивале Open Books в Вильнюсе. "Нам казалось, что это (уход СССР в историю. - Ред.) произойдет без крови. Нет, крови уже много, а будет еще больше. И я сегодня пишу об этом книгу", - подчеркнула она, добавив, что, с ее точки зрения, то, что происходит сегодня в России, - "один к одному что творилось во время афганской войны".

В Бердянске и Мелитополе прогремели взрывы

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В украинских городах Бердянск и Мелитополь практически одновременно прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас". Отмечается, что в Бердянске звуки взрыва были слышны в центре города.

По сведениям Telegram-канала "РИА-Мелитополь" , был подорван автомобиль возле мэрии Бердянска. Telegram-канал "Бердянск сейчас" указывает в этой связи на сообщения российских СМИ о взрывах у здания исполкома с фото оцепления с места взрыва. "Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор", - добавляют авторы канала.

Хроника событий 25 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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