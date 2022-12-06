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Вырубленные площади леса в БразилииФото: Bruno Kelly/REUTERS
ПолитикаЕвропа

ЕС запретит импорт товаров, произведенных после вырубки леса

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Страны ЕС и Европарламент согласовали законопроект, запрещающий участникам европейского рынка продавать продукцию, производство которой требовало вырубки леса.

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Европарламент и правительства стран ЕС достигли договоренности о законопроекте, направленном против вырубки лесов. Во вторник, 6 декабря, представители парламента и Совета ЕС согласовали предварительную версию документа. 

Тем самым предполагается запретить продажу в ЕС продуктов, для производства которых необходимо уничтожение лесов. Среди прочего, новая норма будет распространяться на производство мяса, кофе, пальмового масла, сои, древесины, бумажной продукции, а также товары, изготовленные из этих видов сырья.

Компании обяжут отказаться от вырубки лесов для продаваемой в ЕС продукции

Законопроект требует от всех компаний, поставляющих товары на рынок ЕС, предоставления так называемой декларации добросовестности. В этом документе будут указываться данные о цепочках поставок, а также подтверждаться, что производство товара "не привело после 31 декабря 2020 года нигде в мире к вырубке леса", отмечается в заявлении Европейского парламента. При этом отдельно упоминается, что запрет распространяется, в том числе на вырубку первичных лесов, таких как джунгли Амазонки.

Законопроект должен еще пройти формальную процедуру принятия в Совете ЕС и Европарламенте. Через год после вступления в силу этого закона Еврокомиссия должна будет изучить возможность распространения аналогичных норм на другие экосистемы, пишет epd.

Экологическая организация WWF назвала согласование законопроекта "историческим" событием, при этом подчеркнув, что это лишь первый шаг на пути к прекращению вырубки лесов. "В ближайшие годы ЕС должен расширить свой фокус, чтобы защищать природу как целое", - призвала организация.

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