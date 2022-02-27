ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.
Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд государств Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).
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Кроме закрытия воздушного пространства для российских самолетов, ЕС запрещает работу российских государственных телеканалов RT и Sputnik на своей территории, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Кроме того, ЕС вводит новые санкции против режима Лукашенко, еще больше ограничив экспорт из Беларуси.
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МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россиюи предостерег от пребывания на юге РФ и в приграничье с Украиной. Авиасообщение между Россией и странами ЕС ограничено, как и использование на территории РФ не российских кредитных карт, сообщили в немецком МИД.
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Эстония на фоне вторжения российских войск в Украину призвала своих граждан, которые находятся в РФ, если возможно, вернуться на родину, сообщает агентство Reuters.
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В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен уникальный АН-225 "Мрия" - самый большой транспортный самолет в мире. В "Укроборонпроме" подтвердили факт уничтожения самолета российскими войсками. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и для этого понадобится 5 лет, сообщили в ведомстве.
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Все больше европейских стран закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. В последние часы к ним присоединились Финляндия, Швеция, Дания, Исландия. В ближайшее время закрыть небо для российских авиасудов может и ЕС, заявил представитель Евросоюза. Кроме того, ряд стран намерены закрыть и морские порты для российских кораблей.
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Турция грозит России закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN. Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов, Турция как страна - член НАТО имеет право ограничить движение военных судов в военное время. "В Украине ситуация превратилась в войну. Турция выполнит Конвенцию Монтрё о турецких проливах", - заявил глава МИД Турции.
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27 февраля во многих российских городах продолжаются акции против российского вторжения в Украину. Российские власти задерживают участников протестов. По данным ОВД-Инфо, в настоящий момент задержано уже более 1150 человек в 45 городах РФ.
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По данным УВКБ ООН, число украинских беженцев в настоящий момент составляет около 368 000 человек и эта цифра растет. По данным польской пограничной службы, с начала российского вторжения в Украину в Польшу прибыло более 200 000 беженцев из Украины. Украинцы бегут от войны также в приграничные Словакию, Венгрию, Молдову и Румынию. Кроме того в Украине наблюдается и большой поток внутренних беженцев. Точные данные неизвестны.
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Украина согласилась на переговоры с Россией. Как сообщает Офис президента Украины, "российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе возле реки Припять без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле". Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области. Как заявил депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, переговоры начнутся в ближайшие часы.
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Народный депутат Украины Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сбежал из-под домашнего ареста, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Проверил. Подтверждаю", - написал Геращенко в своем телеграм-канале в воскресенье. Эту информацию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.
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Президент РФ Владимир Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в ответ на "агрессивные высказывания" на Западе. Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым в Кремле. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные и оборонительные силы. Первые оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружием большой дальности. Также в состав стратегических наступательных сил входят соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, корабли и морская ракетоносная авиация с обычным высокоточным оружием большой дальности. На сайте Минобороны поясняется, что стратегические силы сдерживания могут применяться в том числе и "в войне с применением ядерного оружия".
Хроника событий 27 февраля 00.00 - 15.00 >>>
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