  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ЕС выделит еще 3,5 млрд евро на поставки вооружений Киеву

Ольга Лебедева
0 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 июня.

https://p.dw.com/p/4T2ub
Флаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины перед зданием Еврокомиссии в БрюсселеФото: Lukasz Kobus/EU

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

++14.21++

Издание "Медуза" сообщает, что в российских Telegram-каналах, поддерживающих войну против Украины, появились сообщения о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ближайшее время может быть назначен министром обороны РФ и сменит тем самым на этом посту Сергея Шойгу. Дюмин, как сообщалось, участвовал вместе с правителем Беларуси Александром Лукашенко  в переговорах с Евгением Пригожиным, объявившим о походе на Москву.

Кроме того, в ряде постов утверждается, что может быть назначен и новый начальник Генштаба - этот пост вместо Валерия Герасимова якобы может занять Сергей Суровикин. Между тем Минобороны РФ опубликовало первое видео с Шойгу после мятежа Пригожина, который глава ведомства никак не комментировал. В свою очередь провоенный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что поездка Шойгу в "Западную" группировку войск " состоялась еще до событий 24 июня.

++14.05++

Европейский Союз выделит дополнительные средства на поставки вооружений и военной техники Украине и другим странам-партнерам. Брюссель предоставит еще 3,5 млрд евро на финансирование данных пакетов, сообщила официальный представитель ЕС. Соответствующее решение приняли на заседании в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза, указала она.

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Со дна рек в Украине достают ракеты и снаряды, группам подводного разминирования помогают дроны. Смотрите репортаж DW о том, как они делают деоккупированную территорию снова пригодной для жизни.
Конфликты19 июня 2023 г.02:52 мин.
external

Ирпень: как волонтеры восстанавливают дома во время продолжающихся обстрелов (22.06.2023)

Ирпень: как волонтеры восстанавливают дома во время продолжающихся обстрелов (22.06.2023)

Как помочь Украине в восстановлении разрушений, причиненных российским вторжением? Это колоссальная задача, не в последнюю очередь и потому, что страна все еще находится в состоянии войны. Репортаж DW из Киевской области.
Конфликты22 июня 2023 г.03:25 мин.

Сообщение "Медузы"

Пост в Telegram
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мост через реку Северский Донец

ВСУ отвоевали западный берег канала Северский Донец-Донбасс

Конфликты23 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика и бизнес31 мин. назад10 фото
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко держит на руках съежившегося маленького президента России Владимира Путина и показывает рукой "стоп"

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Политика2 ч. назад
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам 24 июня 2023 года

Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Политика22 ч. назад
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес25 июня 2023 г.
Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Конфликты24 июня 2023 г.
Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 года

Как "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер" стал мятежником

Как "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер" стал мятежником

Политика24 июня 2023 г.
На главную страницу