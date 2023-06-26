ЕС выделит еще 3,5 млрд евро на поставки вооружений Киеву

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

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Издание "Медуза" сообщает, что в российских Telegram-каналах, поддерживающих войну против Украины, появились сообщения о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ближайшее время может быть назначен министром обороны РФ и сменит тем самым на этом посту Сергея Шойгу. Дюмин, как сообщалось, участвовал вместе с правителем Беларуси Александром Лукашенко в переговорах с Евгением Пригожиным, объявившим о походе на Москву.

Кроме того, в ряде постов утверждается, что может быть назначен и новый начальник Генштаба - этот пост вместо Валерия Герасимова якобы может занять Сергей Суровикин. Между тем Минобороны РФ опубликовало первое видео с Шойгу после мятежа Пригожина, который глава ведомства никак не комментировал. В свою очередь провоенный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что поездка Шойгу в "Западную" группировку войск " состоялась еще до событий 24 июня.

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Европейский Союз выделит дополнительные средства на поставки вооружений и военной техники Украине и другим странам-партнерам. Брюссель предоставит еще 3,5 млрд евро на финансирование данных пакетов, сообщила официальный представитель ЕС. Соответствующее решение приняли на заседании в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза, указала она.

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

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