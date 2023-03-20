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Разрушения после землетрясения в турецкой провинции ГазиантепФото: Muhammed Ibrahim Ali/Zuma/IMAGO
КатастрофыЕвропа

ЕС выделяет 1 млрд евро на восстановление в Турции

Жан Рофе
36 мин. назад

Глава Еврокомиссии призвала участников конференции доноров в Брюсселе оказать поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

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Европейская комиссия (ЕК) предоставит 1 млрд евро на помощь в восстановлении Турции после разрушительных землетрясений в феврале, заявила в понедельник, 20 марта, глава высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Еще 108 млн евро, по ее словам, будут направлены на гуманитарную помощь в соседнюю Сирию.

Выступая на международной конференции доноров в Брюсселе, фон дер Ляйен сообщила, что землетрясения, произошедшие 6 февраля, унесли жизни примерно 50 000 человек в Турции и Сирии, став крупнейшим стихийным бедствием в регионе за последние годы.

"Миллионы людей остались без крова и живут в палатках в условиях продолжающейся зимы, - сказала она в начале мероприятия. - Нам нужно мобилизовать усилия для восстановления. Дома, школы и больницы должны быть восстановлены в соответствии с самыми высокими стандартами сейсмической безопасности. Водоснабжение, санитарная и другая критически важная инфраструктура должны быть отремонтированы. Государственным службам и предприятиям нужен капитал для возобновления работы".

Ущерб от землетрясения в Турции - свыше 100 млрд долларов США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи, оценил ущерб от землетрясения в 104 млрд долларов США (около 97 млрд евро), заявив, что в стране будет восстановлено 319 000 домов в первый год. "Ни одна страна не в состоянии самостоятельно справиться с кризисом такого масштаба, - подчеркнул он. - Мы никогда не забудем солидарность, которую проявили все наши друзья в эти трудные дни".

По данным агентства Reuters, на конференции в Брюсселе присутствовали около 400 международных участников - представителей стран, региональных организаций и неправительственных групп. Сирийские и российские власти приглашены не были.

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