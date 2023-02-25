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Бойцы ЧВК "Вагнер" в украинском Соледаре (фото из архива)Фото: SNA/IMAGO
КонфликтыУкраина

ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 февраля.

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На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 февраля (время московское).

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Лидер футбольной Английской премьер-лиги "Арсенал" посвятил победу в матче против "Лестера" народу Украины. С капитанской повязкой лондонцев на эту игру вывел футболист сборной Украины Александр Зинченко. "Сегодня мы хотели выиграть для него, его близких и для всего украинского народа, который вдохновил весь мир своим духом борьбы и единством всей страны", - заявил главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Победа над "Лестером" позволила столичному клубу вернуться на первую строчку в таблице.

ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

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Европейский Союз объявил о дополнительных санкциях против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в связи с "нарушениями прав человека" в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Судане и Украине. В "черный список" добавлены 11 физических и семь юридических лиц, связанных с ЧВК, говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Среди них двое командующих сил "Группы Вагнера", которые "принимали активное участие" в захвате украинского города Соледар в январе 2023 года. Сама ЧВК была включена в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года. "Деятельность "Группы Вагнера" представляет угрозу для людей в странах, где они действуют, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку действуют за рамками всякого правового поля", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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