ЕС вновь введет пошлины на некоторые украинские агропродукты

Евросоюз с июня вновь введет тарифы на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины, если объем этого импорта будет превышать определенные квоты. Таким образом ЕС идет навстречу своим протестующим фермерам.

Евросоюз в июне вновь введет на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины тарифы, которые начнут действовать, если объем этого импорта превысит определенные квоты. О достижении соответствующей договоренности с Европейским советом сообщил в ночь на среду, 20 марта, Европарламент.

Тарифный "экстренный тормоз" будет применяться к ввозу "наиболее чувствительных" продуктов - в этот список вошли мясо кур, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Если объем импорта из Украины одного из этих товаров превысит средний показатель за 2022-2023 годы, на него будут введены пошлины. До этого момента ввоз такой сельхозпродукции будет, как и прежде, беспошлинным.

Этот принцип пока не планируется распространять на пшеницу - однако это может быть сделано, если ее импорт в Европейский Союз из Украины "резко увеличится", уточняется на сайте Европейского парламента.

Новые правила регулирования украинского импорта еще должны быть формально одобрены Европарламентом и государствами-членами ЕС. Они будут действовать в течение года, до 5 июня 2025-го.

ЕС идет навстречу своим протестующим фермерам

В Брюсселе решили отменить пошлины и квоты на импорт украинской сельхозпродукции после начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году, чтобы поддержать экономику Украины. Однако это вызвало недовольство европейских фермеров, заявляющих, что беспошлинный ввоз более дешевых украинских продуктов подрывает их бизнес. В частности, французские аграрии в середине февраля пожаловались властям ЕС, что приток зерна из Украины в ЕС принес им значительные убытки.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария в одностороннем порядке ограничили импорт некоторых украинских сельхозпродуктов. Кроме того, польские фермеры с той же целью уже несколько месяцев (с некоторыми перерывами) блокируют границу с Украиной, а 18 марта также перекрыли на 2 дня два погранперехода на границе с ФРГ.

Другим поводом для протестов европейских фермеров стала экологическая политика ЕС - в частности, планы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В Брюсселе уже согласились смягчить требования к сельскому хозяйству в этой области. Частичное возвращение тарифов на украинскую сельхозпродукцию - еще один шаг навстречу недовольным европейским аграриям, отмечает агентство dpa.

19 марта газета Financial Times также сообщила, что Евросоюз готовится впервые ввести пошлины на зерно из России и Беларуси - "чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства-члены ЕС".

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