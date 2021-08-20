 ЕС в четыре раза увеличит размер гуманитарной помощи афганцам | Новости из Германии о Европе | DW | 24.08.2021

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Европа

ЕС в четыре раза увеличит размер гуманитарной помощи афганцам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении более 200 миллионов евро для покрытия гуманитарных нужд граждан Афганистана, находящихся в этой стране и за ее пределами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз в четыре раза - с более 50 до более 200 миллионов евро - увеличит объем гуманитарной помощи афганцам. Средства предназначены для покрытия гуманитарных нужд граждан Афганистана, находящихся внутри страны и за ее пределами, сообщила во вторник, 24 августа, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, об увеличении помощи она объявит во время видеоконференции с лидерами стран "большой семерки".

Данные средства будут предоставлены ЕС в дополнение к помощи отдельных европейских стран, отметила она.

21 августа фон дер Ляйен посетила лагерь для афганцев на базе ВВС Испании Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Там она сообщила, что предоставление Евросоюзом гуманитарной и иной помощи Афганистану впредь будет зависеть от политики нового афганского руководства. ЕС готов расширить помощь этой стране до 57 миллионов евро, но только в том случае, если "Талибан" станет уважать права человека, "в первую очередь, женщин и девочек".

Захват власти в Афганистане

Боевики террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и за несколько часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до захвата столицы талибами. США, Германия и ряд других стран продолжают эвакуацию своих граждан, а также некоторых категорий мирного населения из Афганистана. По данным Пентагона на утро 24 августа, Соединенные Штаты вывезли из Кабула около 37 тысяч человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 23 августа эвакуировали из страны более 8600 человек. Германский бундесвер, по состоянию на утро 24 августа, вывез более 3600 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие государства.

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  • Президент США Джо Байден

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  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

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  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

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    Автор: Марина Барановская


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