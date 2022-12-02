ЕС установит потолок цен на нефть из России в 60 долларов

Договориться удалось благодаря согласию Польши, которая настаивала на более сильном снижении потолка. ЕС запустит письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом 4 декабря.

Европейский Союз присоединится к странам "большой семерки" (G7), которые решили установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Польша, долгое время настаивавшая на более значительном снижении потолка, сняла возражения, и теперь о решении Евросоюза по потолку цен будет официально объявлено в конце недели, сообщил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось в пятницу, 2 декабря, в Брюсселе.

"Мы официально согласились поддержать это решение", - сказал Садось, добавив, что партнеры Польши по ЕС согласились разработать новый, уже девятый, пакет санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину. Председательствующая в Евросоюзе Чехия сообщила, что бюрократические процедуры в связи с принятием решения по потолку цен уже начались.

Евросоюз введет эмбарго на поставку российской нефти с 5 декабря вместе с США и другими странами G7. Анджей Садось назвал это эмбарго самой суровой до сих пор штрафной мерой против России. Он сказал, что воодушевлен согласием Брюсселя рассмотреть предложения Варшавы и стран Балтии о еще более жестких санкциях против Москвы в рамках нового пакета. "Мы работаем над новым пакетом санкций, которые будут болезненными и дорогостоящими для России", - заявил постпред Польши в ЕС.

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