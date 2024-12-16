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ЕС расширил санкции против Минска за политические репрессии

Ольга Лебедева
16 декабря 2024 г.

Совет ЕС внес в черный список 26 человек и две компании, ответственные за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за обход санкций Евросоюза.

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Флаги ЕС
ЕС расширил санкции против БеларусиФото: Nicolas Landemard / Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Совет ЕС расширил санкции в отношении Беларуси, связанные с проводимыми властями этой страны репрессиями в отношении политических оппонентов правителя Александра Лукашенко. В черный список в понедельник, 16 декабря, решено внести 26 физических лиц и два юридических лица, сообщается на сайте органа ЕС.

Судьи, начальники тюрем, владельцы и руководители компаний

Среди прочих штрафные меры введены в отношении судей, вынесших обвинительные приговоры по политическим делам, и руководства тюрем и СИЗО, в которых "политические заключенные содержатся в бесчеловечных условиях и подвергаются неприемлемым действиям", отмечается в заявлении.

Кроме того, под санкции подпали владельцы и руководители компаний, получающих выгоду от режима Лукашенко за счет различных привилегий и льгот, а также способствующих обходу санкций ЕС. В числе прочих ограничительные меры введены в отношении транспортно-складской компании "ВЛАТЕ Логистик" и ее владельцев, которой принадлежат два пункта пропуска на границе Беларуси с ЕС и которая пользуется значительными льготами и преимуществами от режима Лукашенко, указывается далее.

В черный список также внесен грузоперевозчик "Рузэкспедиция", получающий выгоду от режима и способствующий обходу санкций ЕС. Компания участвует в поставках автомобилей из ЕС в Беларусь, которые запрещены санкциями.

В списке санкций против Беларуси - 287 человек и 39 юрлиц

"ЕС солидарен с белорусским народом и непоколебимо поддерживает стремление белорусов к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", - подчеркнул Совет ЕС.

В общей сложности штрафные меры ЕС в отношении Беларуси введены в отношении 287 физических лиц и 39 юридических лиц.

 

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