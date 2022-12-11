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Фото: picture-alliance/dpa/C. Petit Tesson
ПолитикаЕвропа

ЕС призывает Турцию присоединиться к санкциям против РФ

Анна Неверова
2 ч. назад

Евросоюз обеспокоен тесными партнерскими отношениями Анкары и Москвы. Турция может предлагать РФ пути обхода санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Евросоюз требует от Турции изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к санкциям Запада, принятым в отношении РФ в связи с военным вторжением в Украину. То, что Анкара воздерживается от введения рестрикций против Москвы, становится поводом для беспокойства, заявил в письме к Европарламенту глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Цитаты из документа приводят в воскресенье, 11 декабря, издания Funke Mediengruppe.

Боррель подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС. От всех государств, подавших заявление на присоединение к союзу, ожидается, что они будут придерживаться принятых ЕС мер, добавил он. По словам Борреля, Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ. 

Эрдоган и Путин договорились о расширении сотрудничества

С начала войны России против Украины Турция увеличила экспорт своих товаров в РФ и стала закупать больше российской нефти. В августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились о более тесном экономическом сотрудничестве. В октябре во время встречи на полях регионального саммита в Казахстане они также достигли соглашения о создании в Турции международного газового хаба для транзита российского газа в другие страны.

Как отмечает агентство AFP, отдельные западные компании сейчас, вероятно, используют Турцию в качестве лазейки для того, чтобы продолжать продажу своей продукции в Россию. Власти США в связи с этим пригрозили Анкаре "вторичными санкциями".

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