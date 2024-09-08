ЕС призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле

Глава европейской дипломатии Боррель заявил о "черном дне для демократии в Венесуэле" после того как кандидат от оппозиции на президентских выборах был вынужден улететь из своей страны в Испанию.

Европейский Союз призвал власти Венесуэлы прекратить репрессии в отношении оппозиции и освободить всех политзаключенных. Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес подвергся политическим преследованиям и "столкнулся с прямыми угрозами своей безопасности и свободе", заявил в воскресенье, 8 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он опубликовал заявление после того как стало известно, что Гонсалес был вынужден покинуть свою страну, заявив о "печальном дне для демократии в Венесуэле". "В демократиях ни один политический лидер не должен быть вынужденным искать убежища в другой стране", - пояснил он. Боррель напомнил, что Гонсалес "выиграл выборы с подавляющим большинством голосов", судя по независимым источникам.

"ЕС настаивает на том, чтобы власти Венесуэлы прекратили репрессии, произвольные аресты и преследования представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободили всех политических заключенных", - указывается в заявлении.

Гонсалес улетел из Венесуэлы в Испанию

Ранее в тот же день министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес сообщил, что Эдмундо Гонсалес улетел из своей страны и следует "в Испанию на самолете испанских ВВС". Он уточнил, что королевство "привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев". Позже он указал, что Гонсалес запросил в Испании политическое убежище и Мадрид, очевидно, удовлетворит его прошение.

Вылет Гонсалеса в Испанию также подтвердила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. "...Венесуэла предоставила право безопасного транзита ради спокойствия и политического мира в стране", - написала она. До этого Эдмундо Гонсалес несколько дней находился в посольстве Испании в Каракасе, где запросил политическое убежище, уточнила Родригес.

До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

Каракас объявил победителем выборов Николаса Мадуро

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые демонстрации против фальсификаций. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек. США официально заявили о признании победителем на выборах Эдмундо Гонсалеса. ЕС не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию. Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро.