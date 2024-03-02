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ЕС призвал расследовать трагедию при выдаче гумпомощи в Газе

Павел Мыльников
2 марта 2024 г.

В очереди за помощью погибли более 100 жителей сектора Газа. Международное расследование поможет установить детали трагедии, заявил глава дипломатии Евросоюза.

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Мужчины несут тела погибших при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа
Тела погибших при раздаче гуманитарной помощи в секторе ГазаФото: AFP

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести беспристрастное международное расследование гибели более ста мирных жителей сектора Газа в очереди за гуманитарной помощью. Это позволит сформировать ясную картину событий и ответственности, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в субботу, 2 марта.

Боррель подчеркнул, что проводящий наземную военную операцию в секторе газа Израиль несет ответственность за соблюдение норм международного права и защиту распределения гуманитарной помощи среди гражданского населения. Ответственность за этот инцидент лежит на ограничениях, введенных израильской армией, и препятствиях воинствующих экстремистов поставкам помощи, указал дипломат.

Брюссель: Хаос из-за боев грозит прервать раздачу гумпомощи палестинцам

Неутихающие боевые действия и игнорирование международного гуманитарного права приведут к полному хаосу, что сделает невозможным распределение гумпомощи, добавил он. Боррель особо выделил необходимость "восстановить минимальный порядок и безопасность в секторе Газа для сохранения гуманитарного пространства".

Евросоюз неоднократно осуждал атаки боевиков радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль и заявлял о праве этой страны на самозащиту в рамках международного гуманитарного права, отметил дипломат. Брюссель продолжит требовать освобождения всех заложников и поддерживать работу непосредственных участников переговоров, добавил он.

В то же время Боррель осудил ограничения, введенные Израилем на ввоз гуманитарной помощи и на открытие пунктов пропуска. Глава дипломатии ЕС призвал Израиль сотрудничать с агентствами ООН и другими гуманитарными организациями и предоставить беспрепятственный и безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа через все пункты пропуска.

Гибель в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа

Заявлению Борреля предшествовала трагедия, разыгравшаяся в секторе Газа 29 февраля. Тогда во время доставки гуманитарной помощи погибли по меньшей мере 115 и пострадали более 750 человек.

Заявления Армии обороны Израиля, палестинской стороны и представителей ХАМАС относительно причин произошедшего расходятся. На данный момент подтвердить какую-либо из версий произошедшего по независимым источникам невозможно.

Очевидцы рассказывают, что толпа палестинцев бросилась к колонне грузовиков с гуманитарной помощью. Сообщается также, что израильские военные, охранявшие грузы, открыли огонь.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 30 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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www.eeas.europa.eu