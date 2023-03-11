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Советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани после переговоров в Пекине 10 марта 2023 года
Советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али ШамханиФото: picture alliance/dpa/Saudi Press Agency
ПолитикаИран

ЕС приветствует возобновление ирано-саудовских дипотношений

Жан Рофе
35 мин. назад

Евросоюз надеется, что возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном будет способствовать стабилизации в регионе.

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Европейский Союз приветствует достигнутое между Ираном и Саудовской Аравией соглашение о восстановлении дипломатических отношений и с нетерпением ожидает его реализации. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, опубликованном в субботу, 11 марта.

"Поскольку и Саудовская Аравия, и Иран играют центральную роль в обеспечении безопасности региона, возобновление их двусторонних отношений может способствовать стабилизации региона в целом", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "содействие миру и стабильности и достижение деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в целом являются ключевыми приоритетами для ЕС".

Ирано-саудовские договоренности

Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические связи после семилетнего перерыва. Соглашение подписали 10 марта в Пекине представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР. В качестве первого шага к примирению запланирована встреча министров иностранных дел, сообщили государственные агентства IRNA и SPA. Тегеран и Эр-Рияд договорились устранить разногласия в их диалоге и в течение двух месяцев открыть соответствующие дипломатические представительства.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном испортились в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала на территории Йемена военную операцию против хуситов, исповедующих шиизм. В январе 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, после того как ее посольство в Тегеране подверглось нападению толпы протестующих.

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