ЕС приветствует возобновление ирано-саудовских дипотношений

Советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али ШамханиФото: picture alliance/dpa/Saudi Press Agency
"Поскольку и Саудовская Аравия, и Иран играют центральную роль в обеспечении безопасности региона, возобновление их двусторонних отношений может способствовать стабилизации региона в целом", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "содействие миру и стабильности и достижение деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в целом являются ключевыми приоритетами для ЕС".
Ирано-саудовские договоренности
Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические связи после семилетнего перерыва. Соглашение подписали 10 марта в Пекине представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР. В качестве первого шага к примирению запланирована встреча министров иностранных дел, сообщили государственные агентства IRNA и SPA. Тегеран и Эр-Рияд договорились устранить разногласия в их диалоге и в течение двух месяцев открыть соответствующие дипломатические представительства.