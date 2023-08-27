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ЕС планирует направить новую миссию в Гвинейский залив

Евгений Жуков
27 августа 2023 г.

Решение об отправке в Гвинейский залив военно-гражданской миссии должно быть принято на встрече глав МИД стран ЕС в октябре. Пока не определено, сколько полицейских и военных примут в ней участие.

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Немецкие военные в Мали (фото из архива)
Немецкие военные в Мали (фото из архива)Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Европейский Союз намерен осенью начать военно-гражданскую миссию в Гвинейском заливе у западных берегов Африки, пишет в воскресенье, 27 августа, газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на дипломатические источники. По сведениям издания, страны ЕС договорились начать миссию сразу после того, как министры иностранных дел стран ЕС примут официальное решение об этом в ходе намеченной на октябрь встречи в Люксембурге.

Как сообщили газете осведомленные собеседники, количество полицейских и военных, которые будут направлены в Кот-д'Ивуар, Гану, Того и Бенин, пока не определено.

WamS называет четыре цели, которые преследует ЕС: наряду с общим укреплением сил безопасности, особенно на севере названных четырех стран, речь идет также конкретно о подготовке сил для проведения антитеррористических операций, технической поддержке и укреплении доверия в секторе безопасности.

Опасность распространения деятельности джихадистов

В публикации отмечается, что Евросоюз собирается начать военно-гражданскую миссию из опасений того, что действующие в Западной Африке джихадистские группировки могут распространиться из региона Сахеля до стран, распложенных на берегу Гвинейского залива, что приведет к дальнейшему увеличению нестабильности в регионе. Welt am Sonntag также сообщает, что правительства Бенина и Ганы уже направили Брюсселю приглашения, необходимые для пребывания в этих странах европейской миссии.

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