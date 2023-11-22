ЕС перевел Киеву новый транш помощи на 1,5 млрд евро

Общий объем макрофинансовой помощи ЕС Украине в 2023 году возрос до 16,5 млрд евро. Средства будут направлены на финансирование работы государства.

Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи объемом 1,5 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Европа финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала российского вторжения. Сегодня мы предоставляем очередные 1,5 млрд евро", - написала фон дер Ляйен в среду, 22 ноября, в соцсети X.

Она указала, что общий объем помощи Евросоюза Украине, обороняющейся от полномасштабного российского вторжения, уже достиг 85 млрд евро. Это не окончательный показатель, так как Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 50 млрд евро до 2027 года, добавила она.

До конца года ЕС переведет еще 1,5 млрд евро

Министерство финансов Украины подтвердило получение нового транша от ЕС. С начала текущего года бюджетная поддержка Брюсселя тем самым возросла до 16,5 млрд евро. До конца декабря ожидается последний транш на 1,5 млрд евро - если Киев выполнит согласованные с ЕС условия структурной политики, указало ведомство.

"Европейский Союз является одним из ключевых доноров финансовой помощи для Украины. С начала полномасштабной войны общий объем бюджетной поддержки составляет 23,7 млрд евро. Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, что позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность в турбулентных условиях военного положения" - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейская макрофинансовая помощь представляет собой кредиты, которые правительство Украины получает на 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсироваться странами ЕС.

Смотрите также: