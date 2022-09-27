ЕС осудил "референдумы" на территориях Украины

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 28 сентября (время московское).

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Еще четыре судна со 115 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли из одесских портов Черноморск и Южный. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, уточнив, что почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции.

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Европейский Союз осуждает проведение пророссийскими силами в Украине "незаконных "референдумов" и их фальсифицированные результаты", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека, - написал он в Twitter. - Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять и сопротивляться российскому вторжению".

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Утром три российские ракеты С-300 ударили по центру города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. "Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется", написал он в Telegram .

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Российские военнопленные в Украине получат возможность звонить домой раз в несколько дней. Об этом сообщили в украинском Министерстве юстиции . Один разговор будет длиться максимум 15 минут. Вызовы будут записываться и сохраняться на сервере.

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О новых санкциях в отношении России объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Канада не признаёт и никогда не признает результатов этих псевдореферендумов", - заявил он. Трюдо сообщил о намерении Канады ввести санкции против лиц, причастных к "кровопролитию в Украине" и "попытке подорвать государственный суверенитет".

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Администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс дополнительно выделить Украине 35 миллионов долларов на ядерную безопасность. Эта помощь должна быть предоставлена ​​в рамках краткосрочного финансирования, сообщает CNN .

Средства должны быть выделены Национальному управлению ядерной безопасности США "на общие усилия США по поддержанию ядерной готовности Украины, в частности, на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, оценку и анализ данных, а также на обеспечение Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях".

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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время, сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters . Помощь станет ответом на "референдумы", проведенные Россией на оккупированных территориях Украины.

В пакет войдут новые РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним, система защиты от боевых дронов, радиолокационные системы, средства технической поддержки, а также обучение украинских солдат. Деньги будут выделены из средств Инициативы по помощи безопасности Украины, созданной Конгрессом США для того, чтобы Белый дом мог сразу же направлять средства производителям вооружений, а не брать его со складов американской армии.

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Утверждения США, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областям, приближают Вашингтон "к опасной грани" и делают его "стороной конфликта", заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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Причиной взрывов на обоих газопроводах "Северный поток" стали предумышленные действия и саботаж, заявили высокопоставленные представители властей Дании, Швеции и Польши. "Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии", - указала, в частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти "пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим".

Уклонисты из России могут подавать заявления на убежище в США

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Граждане России, которые скрываются от мобилизации, могут подавать заявления на убежище в США. "Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мобилизация в России Фото: AP Photo/picture alliance

Власти США приветствуют "всех, кто ищет убежища", добавила она. Из ее слов однако не следовало, что бегущие от мобилизации россияне могут рассчитывать на особые условия предоставления убежища.

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Результаты "голосования" на оккупированных Россией территориях Украины не имеют значения для Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой", - подчеркнул Шольц в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Комментируя объявленную Путиным мобилизацию, Шольц назвал этот шаг очередной ошибкой российского президента. "Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - сказал Шольц. "Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - добавил канцлер.

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Лидер победившей на внеочередных выборах в Италии партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Украину в "приверженности поддержке дела свободы украинского народа". "Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру", - ответила она на поздравление с победой от президента Украины Владимира Зеленского.

Постпред России при РФ предостерег Киев

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал "итоги референдумов", прошедших на оккупированных Россией территориях Украины. По его словам, население Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "отвернулось от Киева". "Этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан", - заявил Небензя.

Как рассказали DW жители оккупированных регионов, отказываться от навязанного Россией "голосования" было опасно для жизни, поскольку вместе с членами так называемых "избирательных комиссий" к ним приходили вооруженные автоматами российские военные.

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Большинство беспилотников, которые производятся в России, не отвечают базовым тактико-техническими требованиям Минобороны. Об этом сообщил представитель ведомства Игорь Ищук. По его словам, российская армия нуждается в разведывательных беспилотниках.

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Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет против, если украинская армия продолжит использовать западное оружие на территориях Украины, которые могут войти в состав России по итогам так называемых "референдумов". Выступая на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Блинкен назвал проведение референдумов "аннексией". По его словам, у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе те области, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией.

Хроника событий 27 сентября 15.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 сентября 00.00 - 14.59 >>>

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