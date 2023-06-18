ЕС осудил планы РФ провести "выборы" на территории Украины

Намерение провести "выборы" на захваченной территории Украины - это еще одна тщетная попытка РФ придать легитимность незаконному военному контролю над украинскими четырьмя областями и Крымом, заявили в ЕС.

Намерение Центральной избирательной комиссии РФ провести в сентябре на захваченных ею территориях Украины так называемые "выборы" является нарушением норм международного права. Об этом говорится в заявлении главного представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано, распространенном в субботу, 17 июня.

"Это еще одна тщетная попытка России придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также автономной республики Крым и города Севастополя", - подчеркивается в заявлении. По словам Стано, такое решение "серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" и у РФ "отсутствуют законные основания для таких действий на территории Украины".

"ЕС непоколебим в поддержке Украины"

Представитель Еврокомиссии предупредил, что Россия и ее политическое руководство, а также все причастные к организации "голосования" на территории соседней страны "столкнутся с последствиями своих противозаконных действий". "Европейский Союз по-прежнему непоколебим в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и без всяких условий вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах", - добавил Петер Стано.

ЦИК РФ 15 июня объявила о проведении 10 сентября так называемых "выборов" на контролируемых российскими силами территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Выборы также пройдут в аннексированном Россией Крыму.

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