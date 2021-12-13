ЕС обсуждает с Лондоном и Вашингтоном новые санкции против Москвы

Eвропейский Союз обсуждает вместе с США и Великобританией возможность введения новых санкций против Москвы России, хотя никаких решений на этот счет не будет принято до конца дня в понедельник, 13 декабря. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он прибыл на встречу с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По словам Борреля, Евросоюз "находится в режиме сдерживания" Москвы. "В любом случае мы намерены направить России сильный сигнал о том, что любая агрессия против Украины будет иметь высокую цену", - предупредил глава европейской дипломатии. Он отметил, что Лондон, Брюссель и Вашингтон совместно и "в скоординированной манере" изучают, о каких ограничительных мерах пойдет речь, а также когда и каким образом они могут быть введены.

От адресных мер до запрета на банковские операции с РФ

Между тем источники в дипломатических кругах сообщили агентству Reuters, что обсуждение сосредоточено на постепенном усилении штрафных мер, начиная с очередных запретов на въезд в ЕС и замораживания активов ряда членов политической элиты России и заканчивая запретом на любые финансовые и банковские операции с РФ.

Жозеп Боррель добавил, что наращивание Россией военных сил у границ Украины станет одной из главных тем министерской встречи в Брюсселе. Обсуждение будет продолжением диалога на встрече "большой семерки" (G7), "где мы заявили о своем намерении твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщил Боррель.

Байден пригрозил Путину последствиями

Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Позднее Владимир Путин также прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

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