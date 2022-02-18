ЕС объявил о программе инвестиций в Африку в размере 150 млрд евро

Двухдневный саммит Евросоюза и Африканского союза (АС) завершился в пятницу, 18 февраля, в Брюсселе, принятием декларации о "Совместном видении на период до 2030 года". Она предусматривает "обновленное партнерство во имя солидарности, безопасности, мира и устойчивого и прочного экономического развития и процветания для наших граждан и наших будущих поколений".

За совместное решение глобальных проблем и ускорение вакцинации

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в Брюсселе, что существует "целый ряд проблем, которые мы должны решать вместе". По его словам, это защита климата, глобальное здравоохранение, основанный на правилах многосторонний порядок, мир и безопасность, миграция населения. "Европа и Африка могут ответить на главные вопросы нашего времени только вместе".

Принятый на саммите ЕС и АС итоговый документ предусматривает, в частности, выделение Евросоюзом для Африки 425 млн евро с целью ускорения кампаний по вакцинации от коронавируса. Также Брюссель подтвердил взятые ранее обязательства по финансированию вакцинации. Между тем вопросы, касающиеся вакцинации, а также интеллектуальной собственности, вызвали споры на форуме.

За ускоренный доступ к лекарствам

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил Европу за помощь, однако его очередной призыв приостановить действие патентных прав для облегчения производства вакцин остался без ответа. "И мы говорим о жизни миллионов, сотен миллионов людей, а не о прибыльности нескольких компаний", - отметил Рамафоса. По его мнению, "недопустимо, чтобы Африка постоянно находилась в конце очереди, когда речь идет о доступе к лекарствам".

Его позиция получила поддержку со стороны гражданского общества. Например, как заявил исполнительный директор африканского направления гуманитарной организации ONE Эдвин Ихуория, "к сожалению, результаты саммита во многих местах очень разочаровывают. Почему мы уже два года спорим о временной приостановке патентов?". Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что целью является передача технологий.

Обязательное лицензирование "могло бы стать мостом", - говорится в рукописи ее выступления на мероприятии с Рамафосой. Также было объявлено о грядущем запуске инвестиционного пакета в размере не менее 150 млрд евро, предназначенного, в частности, для развития инфраструктуры в Африке. Он включает и ожидаемые частные инвестиции.

За борьбу с нелегальной миграцией, за мир и безопасность

Что касается проблемы миграции, помимо прочего, было принято решение вести борьбу с нелегальной миграцией. В то же время, итоговая декларация предусматривает укрепление системы предоставления убежища. Здесь также прозвучала критика со стороны гражданского сообщества. Постоянное внимание к сдерживанию миграции показывает, что приоритеты Африки не воспринимаются всерьез, - такое мнение высказывается в европейском отделении католической благотворительной организации Caritas.

ЕС и АС также обязались продолжать сотрудничество в области обеспечения мира и безопасности. Между тем, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил в четверг, что направит миссию в Мали, с тем чтобы проанализировать, рассчитывает ли эта страна на сотрудничество с ЕС после того, как Франция объявила о выводе оттуда своих миротворцев. Переходное правительство Мали на саммите представлено не было.

В саммите приняли участие председатель Совета ЕС Шарль Мишель, председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель АС и президент Сенегала Маки Салл, председатель Комиссии АС Мусса Факи Махамат, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Смотрите также:

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Даллас, США Техасские полицейские оцепляют подходы к дому медсестры, у которой обнаружен вирус Эбола. Это второй случай заражения опасной болезнью за пределами Западной Африки, о котором стало известно широкой общественности. До этого в испанской столице Мадриде заболела 44-летняя медсестра, ухаживавшая за пациентом с диагнозом Эбола.

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Мелианду, Гвинея Все началось в деревне Мелианду в Гвинее. 6 декабря 2013 года здесь умер двухлетний ребенок, который, видимо, и стал первой жертвой нынешней эпидемии вируса Эбола. Вскоре он убил сестру, мать и бабушку ребенка. В марте 2014 года министерство здравоохранения Гвинеи оповестило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке болезни. Сегодня эпидемией охвачены Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Женева, Швейцария Вирус Эбола передается при прямом контакте с жидкостями человека - кровью, выделениями, рвотной массой. Поэтому в особой опасности члены семьи больного, а также медицинский персонал. Однако они вполне эффективно могут обезопасить себя с помощью защитных костюмов и тщательной дезинфекции, утверждает штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Тем не менее вирусом заразились уже свыше 400 медработников.

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Франкфурт-на-Майне, Германия 14 октября умер 56-летний сотрудник ООН, заразившийся в Либерии и перевезенный в Лейпциг на лечение. Тем временем в изоляторе университетской клиники Франкфурта-на-Майне медики борятся за жизнь еще одного пациента с диагнозом Эбола. Как заявил 13 октября министр здравоохранения ФРГ Херман Грёэ (Hermann Gröhe), вероятность вспышки смертоносной болезни в самой Германии "очень, очень низкая".

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Лондон, Великобритания В крупнейшем аэропорте Европы Хитроу 14 октября начался специальный медицинский осмотр пассажиров, прибывающих из стран, затронутых Эболой. 17 октября британские власти объявили, что измерение температуры и анкетирование будут проводиться во всех аэропортах Лондона, а также в Манчестере и Бирмингеме. Аналогичные меры уже применяются, к примеру, в США, Канаде, Франции, Чехии, Казахстане.

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Дакар, Сенегал ВОЗ 17 октября официально объявила о том, что вспышку вируса Эбола в Сенегале можно считать законченной. Единственный случай заражения был зафиксирован 29 августа у молодого человека, прибывшего в Дакар из соседней Гвинеи. Его удалось вылечить, и он уже вернулся на родину. В Сенегале среди населения развернута широкая разъяснительная работа об опасности вируса и методах профилактики.

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает Милан, Италия Борьба с вирусом Эбола обсуждалась 16-17 октября на саммите форума "Европа - Азия" (АСЕМ) в Милане. В заключительном заявлении встречи, в которой участвовали около 50 глав государств и правительств, отмечается, что вирус "представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности во всем мире". В документе подчеркивается необходимость выработки общей стратегии противодействия заболеванию. Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков

