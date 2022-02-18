ЕС объявил о программе инвестиций в Африку в размере 150 млрд евро

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На завершившемся саммите Евросоюза и Африканского союза объявлено о грядущем запуске нового инвестиционного пакета ЕС, предназначенного, в частности, для развития инфраструктуры в Африке.
Двухдневный саммит Евросоюза и Африканского союза (АС) завершился в пятницу, 18 февраля, в Брюсселе, принятием декларации о "Совместном видении на период до 2030 года". Она предусматривает "обновленное партнерство во имя солидарности, безопасности, мира и устойчивого и прочного экономического развития и процветания для наших граждан и наших будущих поколений".
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в Брюсселе, что существует "целый ряд проблем, которые мы должны решать вместе". По его словам, это защита климата, глобальное здравоохранение, основанный на правилах многосторонний порядок, мир и безопасность, миграция населения. "Европа и Африка могут ответить на главные вопросы нашего времени только вместе".
Принятый на саммите ЕС и АС итоговый документ предусматривает, в частности, выделение Евросоюзом для Африки 425 млн евро с целью ускорения кампаний по вакцинации от коронавируса. Также Брюссель подтвердил взятые ранее обязательства по финансированию вакцинации. Между тем вопросы, касающиеся вакцинации, а также интеллектуальной собственности, вызвали споры на форуме.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил Европу за помощь, однако его очередной призыв приостановить действие патентных прав для облегчения производства вакцин остался без ответа. "И мы говорим о жизни миллионов, сотен миллионов людей, а не о прибыльности нескольких компаний", - отметил Рамафоса. По его мнению, "недопустимо, чтобы Африка постоянно находилась в конце очереди, когда речь идет о доступе к лекарствам".
Его позиция получила поддержку со стороны гражданского общества. Например, как заявил исполнительный директор африканского направления гуманитарной организации ONE Эдвин Ихуория, "к сожалению, результаты саммита во многих местах очень разочаровывают. Почему мы уже два года спорим о временной приостановке патентов?". Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что целью является передача технологий.
Обязательное лицензирование "могло бы стать мостом", - говорится в рукописи ее выступления на мероприятии с Рамафосой. Также было объявлено о грядущем запуске инвестиционного пакета в размере не менее 150 млрд евро, предназначенного, в частности, для развития инфраструктуры в Африке. Он включает и ожидаемые частные инвестиции.
Что касается проблемы миграции, помимо прочего, было принято решение вести борьбу с нелегальной миграцией. В то же время, итоговая декларация предусматривает укрепление системы предоставления убежища. Здесь также прозвучала критика со стороны гражданского сообщества. Постоянное внимание к сдерживанию миграции показывает, что приоритеты Африки не воспринимаются всерьез, - такое мнение высказывается в европейском отделении католической благотворительной организации Caritas.
ЕС и АС также обязались продолжать сотрудничество в области обеспечения мира и безопасности. Между тем, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил в четверг, что направит миссию в Мали, с тем чтобы проанализировать, рассчитывает ли эта страна на сотрудничество с ЕС после того, как Франция объявила о выводе оттуда своих миротворцев. Переходное правительство Мали на саммите представлено не было.
В саммите приняли участие председатель Совета ЕС Шарль Мишель, председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель АС и президент Сенегала Маки Салл, председатель Комиссии АС Мусса Факи Махамат, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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