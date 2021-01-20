ЕС, НАТО и Россия надеются на улучшение отношений с США

Лидеры Евросоюза выразили надежду на то, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена отношения между Брюсселем и Вашингтоном вновь улучшатся. Так, глава Евросовета Шарль Мишель, отметив, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис стремятся исцелить свою страну и вывести американский народ из пандемии, написал в среду, 20 января в Twitter, что "пришло время вернуться к здравому смыслу и восстановить отношения ЕС и США".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала возвращение США "в круг государств-единомышленников". "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила она, подчеркнув, что Европа готова возобновить связи со своим старым надежным партнером, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о необходимости "начать новую главу" в отношениях между альянсом и Соединенными Штатами. "Сильная НАТО на пользу как Северной Америке, так и Европе, поскольку никто из нас не может в одиночку справиться со стоящими перед нами проблемами".
Россия предложила США пролонгировать ДСНВ
Москва предлагает администрации Джо Байдена без предварительных условий продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), истекающий через две недели. "Рассчитываем, что новая Администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию", - указывается в сообщении ведомства, опубликованном вскоре после инаугурации Байдена. В документе подчеркивается, что предыдущая американская администрация в вопросе переговоров о продлении ДСНВ действовала "контрпродуктивно и откровенно агрессивно".
Джо Байден и Камала Харрис вступили в должности президента и вице-президента США 20 января. Новый глава Белого дома ранее выражал готовность отменить некоторые решения своего предшественника Дональда Трампа, в частности, вернуть подпись США под Парижское соглашение по климату, восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения. Он также обещал аннулировать решение Трампа о выводе части американских военнослужащих из Германии и их перебазировании в Восточную Европу.
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Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Еще одна небольшая формальность
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Автор: Илья Коваль