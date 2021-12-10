Евросоюз введет санкции против ЧВК Вагнера

Европейский Союз готовит санкции против российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщило в пятницу, 10 декабря, агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза. Штрафным мерам будут подвергнуты как ЧВК Вагнера за деятельность в Сирии, Ливии и Украине, так и связанные с ней физические и юридические лица.

Помимо ЧВК, в черный список могут попасть три компании и восемь человек, их активы в странах Евросоюза заморозят. Подпавшим под санкции будет закрыт въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, европейцам и фирмам в ЕС запретят вести бизнес с фигурантами черного списка.

Как отмечает dpa, официальное решение о штрафных мерах планируется принять на заседании Совета ЕС 13 декабря, в тот же день санкции вступят в силу. По словам собеседника агентства, речь идет о предполагаемых серьезных нарушениях боевиками ЧВК прав человека.

В Европе резко критикуют деятельность ЧВК Вагнера

В недавнем времени в ЕС и США критиковали возможное участие ЧВК Вагнера в конфликте в Мали. О возможной отправке ЧВК Вагнера в эту африканскую страну впервые сообщило 13 сентября агентство Reuters. По его сведениям, российские наемники должны были обеспечить защиту руководства страны и обучать малийские вооруженные силы. Реагируя на эти сообщения, Франция и Германия пригрозили вывести из Мали свои воинские контингенты, а министры обороны 13 стран - членов Европейской интервенционной инициативы назвали отправку ЧВК Вагнера в Мали "неприемлемой".

Российские наемники, напоминало Reuters, с одобрения Кремля участвовали в операциях в Украине, Ливии и Сирии. Эксперты ООН указывали на причастность вагнеровцев к преследованию и запугиванию мирных жителей Центральноафриканской республики (ЦАР), а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве. Кремль последовательно отрицает какую-либо связь с ЧВК Вагнера.

В конце ноября Европарламент назвал ЧВК Вагнера "агентом российского государства" и резко осудил совершаемые ее наемниками "чудовищные преступления". В резолюции говорится о свидетельствах пыток, внесудебных казней, сексуальном насилии, мародерстве и захвате полезных ископаемых в развивающихся странах. В документе также отмечается, что впервые о ЧВК Вагнера стало известно в 2014 году из-за ее участия в аннексии Крыма и боях в Донбассе. Кроме этого, наемники действовали в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, ЦАР и Венесуэле, говорится в резолюции.

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