ЕС может разрешить Euroclear использовать активы России

Использование части российских активов напрямую для покрытия обязательств Euroclear по искам в РФ было бы более "рентабельно", говорят собеседники Politico.

Европейская комиссия изучает возможность разрешить депозитарию Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит "большой семерки" (G7) Украине от возможных ответных мер со стороны Москвы. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает издание Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, инициатива рассматривается как крайняя мера для компенсации возможных убытков Euroclear, где хранятся российские активы, замороженные в результате введения санкций из-за развязанной Москвой войны в Украине. Сторонники этой меры утверждают, что она "подкрепит" ранее утвержденную многостороннюю схему, которая предполагает использование доходов от замороженных российских активов на сумму около 200 млрд евро для погашения выделенного Украине кредита в размере 45 млрд евро.

Бельгийский депозитарий втянут в судебные тяжбы в связи с санкциями

В 2023 году различные стороны оспаривали последствия применения санкций, при этом продолжалось "значительное количество судебных разбирательств, почти исключительно в российских судах", сообщила Euroclear в финансовом отчете за 2023 год. Финансовая группа отметила, что продолжает отделять доходы, связанные с санкциями против России, от основных финансовых результатов и планирует удерживать эти доходы "до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью".

Хотя российские суды не обладают достаточными полномочиями для принудительной передачи хранящихся в Бельгии активов истцам, они имеют право предпринять ответные шаги в отношении средств Euroclear, которые остались в российских финансовых институтах, пишет Politico.

Euroclear резервирует около 10% доходов от замороженных активов

Для покрытия расходов, связанных с судебными исками, Euroclear резервирует около 10 процентов доходов, полученных от замороженных российских активов. Однако чиновники говорят, что использование части российских активов напрямую для покрытия этих обязательств было бы более "рентабельным" - даже если критики такого шага ставят под вопрос его законность с точки зрения норм международного права.

Западные институты, включая Европейский центральный банк, ранее предупреждали, что конфискация российских активов может подорвать доверие к еврозоне как финансовому центру и к евро как международной резервной валюте.