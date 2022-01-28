ЕС и США намерены расширять сотрудничество в сфере энергобезопасности

На фоне растущей напряженности в конфликте вокруг Украины США и Евросоюз намерены расширить сотрудничество в энергетической сфере. Такое заявление сделали в пятницу, 28 января, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты и ЕС совместно работают с целью обеспечить постоянные, достаточные и своевременные поставки природного газа в ЕС из различных источников по всему миру, чтобы избежать шоков, включая те, которые могут возникнуть в результате нового российского вторжения в Украину", - говорится в документе, опубликованном пресс-службами Белого дома и Еврокомиссии.

В документе также отмечается, что уже сейчас США являются крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС. В случае необходимости эти поставки могли бы быть увеличены. "Мы намерены в тесном взаимодействии со странами Евросоюза сотрудничать в деле обеспечения поставок сжиженного газа в интересах стабильного снабжения и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - говорится в заявлении.

Ранее, 26 января, Австралия заявила о готовности увеличить объемы поставок сжиженного газа в ЕС, если экспорт из России сократится.

Ситуация на границе РФ и Украины

В октябре 2021 года ситуация на российско-украинской границе начала накаляться в связи с тем, что Москва стянула в регион существенный военный контингент. Страны Запада опасаются, что подобная концентрация российских войск у границ Украины может служить предвестником готовящегося нападения РФ на соседнее государство. По оценке Госдепа США, это вторжение может случиться уже в начале 2022 года.

В случае подобного развития событий Запад грозит Москве серьезными экономическими санкциями.

Со своей стороны, Кремль отрицает планы вторжения в Украину и упрекает США и Европу в том, что они вооружают Киев и проводят маневры вблизи российских границ.

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