ЕС и США уточнили правила применения санкций против РФ

США, ЕС и Великобритания разъяснили, в каких случаях сотрудничество с российскими выгодоприобретателями не должно попадать под действие санкций.

Целью санкций, введенных Великобританией, ЕС и США против российских властей и связанных с ними лиц и компаний, должна быть российская военная отрасль, а не агропромышленный сектор, поэтому мировые организации могут сотрудничать с компаниями из РФ, работающими в этой сфере. Совместное заявление стран-союзников с разъяснениями о случаях применения санкций опубликовано на сайте Дипломатической службы ЕС в понедельник, 14 ноября.

Военное вторжение России в Украину усилило острые проблемы в области продовольствия и питания, с которыми мир столкнулся из-за изменения климата и пандемии COVID-19, указано в заявлении. Последствия этого ощутимы как в развивающихся странах, где от недостатка продовольствия страдают миллионы людей, так и в странах Запада.

Введенные в отношении РФ санкции должны влиять на военный, а не гражданский сектор, поэтому страны-союзники опубликовали внутренние руководства и разъяснения по вопросам, касающимся применения ограничительных мер. Они должны помочь понять, "что банки, страховщики, грузоотправители и другие субъекты могут продолжать поставлять миру российские продукты питания и удобрения", пишут авторы заявления - верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Дипломаты призывают "глобальных партнеров, а также субъекты, отрасли и ведомства, участвующие в торговле сельскохозяйственной продукцией", повышать доступность продуктов питания для всех и организовывать поставки товаров и ресурсов агропромышленной сферы как из Украины, так и из России.

Зерновая инициатива - одно из решений

Авторы заявления призвали все страны, участвующие в инициативе по вывозу зерна из украинских портов через Черное море, продемонстрировать поддержку "зерновой сделки" и "расширить масштабы своей деятельности", а также продлить срок действия договоренностей.

Единственным участником, ставившим под сомнение выполнение заключенного в июле соглашения о вывозе зерна, была Россия. В конце октября российские власти отказались от участия в сделке из-за якобы совершенной со стороны Украины атаки на военные корабли РФ с использованием "зернового коридора", которая, как утверждал российский МИД, была произведена под контролем Великобритании. Однако через несколько дней после объявления о выходе из соглашения РФ вернулась в него, сославшись на якобы полученные от Киева гарантии ненападения - при том, что Украина и РФ изначально не заключали договоренностей напрямую друг с другом.

Своевременное заявление

После краткосрочного выхода из Черноморской зерновой инициативы Кремль заявил, что дальнейшая судьба сделки подлежит "отдельному" обсуждению - действие соглашения заканчивается 19 ноября, но российская сторона к середине месяца так и не прояснила свою позицию о его продлении.

Ожидается, что этот вопрос будет, среди прочего, обсуждаться на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). На конференции, которая уже стала знаковой из-за первой встречи президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпиня, Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров - президент РФ Владимир Путин ранее отказался от участия в саммите.

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