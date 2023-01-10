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Глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЕС и НАТО не считают эскалацией новые поставки оружия Киеву

Даниил Сотников
29 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 января.

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На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 января (время московское).

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Замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий нового обстрела Херсона 10 января. "Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета - воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и повылетали окна", - написал Тимошенко в Telegram.

ЕС и НАТО не считают эскалацией новые поставки оружия Киеву

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в поддержку возможных поставок Украине немецких танков Leopard и других тяжелых вооружений, которые Киев запрашивает уже долгое время. "Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для своей защиты и с которой она может обращаться. А это, безусловно, передовые системы ПВО и другие виды передовой военной техники", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе. Так она ответила на вопрос агентства dpa о поставках Киеву танков западного производства и возможных рисках эскалации в этой связи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже не видит рисков эскалации войны в Украине из-за новых поставок оружия Украине. Отвечая на тот же вопрос, он приветствовал планы США, Германии и Франции поставить Киеву новые типы бронетехники и БМП. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель "очень рад тому, что страны-члены ЕС смогли поставлять Украине все больше и больше военной техники", передает корреспондентка DW. Отвечая на вопрос dpa, Мишель указал, что ЕС неоднократно призывал увеличить военную помощь Украине.

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За сутки российские силы обстреляли Соледар и его окрестности  86 раз различными системами поражения, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире 24-го канала. "Город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск, - это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", - указал он. В штурме Соледара, по словам Череватого, используются системы поражения, РСЗО, ствольной артиллерии, при их поддержке продвигаются малые группы пехоты.

В Ростовской области обнаружены обломки ракеты

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В Ростовской области обнаружены предполагаемые обломки ракеты, сообщают РИА "Новости" и местное издание Donday со ссылкой на администрацию Усть-Донецкого района. "При обнаружении указанных неопознанных объектов информация об этом была передана администрацией в компетентные органы, а территория была взята под охрану. Эксперты, прибывшие и уполномоченные давать заключения о характере и обстоятельствах, работают на месте", - цитирует Donday заявление районной администрации. Ранее в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором мужчина рассказывает об обнаружении в поле предмета, похожего на обломок ракеты.

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Выступая на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом и Шарлем Мишелем, Урсула фон дер Ляйен пообещала оказывать санкционное давление на союзников России и, в частности, ввести новые санкции в отношении режима в Беларуси за поддержку российской агрессии в Украине. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС намерен оказывать давление на Кремль столько, сколько понадобится, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. 

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Европейский Союз и НАТО договорились об углублении сотрудничества на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Генеральный секретарь НАТО, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали совместное заявление в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Стороны намерены вывести партнерство "на новый уровень" и более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с "растущей геостратегической конкуренцией" и с целью "защиты критической инфраструктуры", указывается в четырехстраничном документе. Новое заявление о сотрудничестве между НАТО и ЕС состоит из 14 пунктов. Среди прочего, стороны также намерены более тесно сотрудничать в космосе, борьбе с изменением климата и манипулированием информацией со стороны третьих стран.

Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов

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Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал проведение в 2023 году модернизации военкоматов. Такое поручение в октябре дал президент России Владимир Путин после "окончания" мобилизации. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - рассказал Шойгу. По его словам, это "позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил" и "обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников".

Хроника событий 10 января 00.00 - 13.59 >>>

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