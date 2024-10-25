ЕС и Китай обсуждают альтернативы пошлинам на электромобили

С предстоящей недели в Евросоюзе должны вступить в силу штрафные пошлины на электроавто из КНР. Стороны, однако, не теряют надежды и продолжают переговоры с целью найти взаимоприемлемый выход.

Евросоюз и Китай в преддверии вступления в силу штрафных пошлин на электромобили из КНР намерены продолжать переговоры в поисках взаимоприемлемой альтернативы. Переговоры возобновятся в ближайшее время, сообщила Еврокомиссия после видеоконференции комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса и министра торговли КНР Ван Вэньтао в пятницу, 25 октября.

Как отмечается в сообщении, обе стороны подтвердили заинтересованность во взаимоприемлемом решении, позволяющем соблюсти и единые правила игры на европейском рынке, и требования Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время между позициями ЕС и Китая по результатам восьми туров переговоров остаются значительные расхождения.

Домбровскис особенно резко раскритиковал результаты китайских проверок по поводу импортируемого из Евросоюза бренди, свинины и молока. Еврокомиссар назвал выводы Пекина необоснованными. Китай на фоне намерения Евросоюза ввести штрафные пошлины на китайские электромобили пригрозил ввести дополнительные пошлины на продукцию из ЕС.

Штрафные пошлины на электромобили

Штрафные пошлины Евросоюза на электромобили из КНР на уровне 35,3 процента должны вступить в силу уже на будущей неделе, но Еврокомиссия выразила готовность искать политическое решение и после этого. В числе прочего речь идет о возможности введения минимальных цен на электромобили.

Еврокомиссия обосновывает штрафные пошлины тем, что в Китае производители электромобилей, по утверждению Брюсселя, получают субсидии от государства, и потому их продукция оказывается дешевле, чем производимая в Евросоюзе.