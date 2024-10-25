  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

ЕС и Китай обсуждают альтернативы пошлинам на электромобили

Сергей Ромашенко
25 октября 2024 г.

С предстоящей недели в Евросоюзе должны вступить в силу штрафные пошлины на электроавто из КНР. Стороны, однако, не теряют надежды и продолжают переговоры с целью найти взаимоприемлемый выход.

https://p.dw.com/p/4mDrk
Китайские электромобили
Китайские электромобилиФото: Caroline Chen/AP Photo/picture alliance

Евросоюз и Китай в преддверии вступления в силу штрафных пошлин на электромобили из КНР намерены продолжать переговоры в поисках взаимоприемлемой альтернативы. Переговоры возобновятся в ближайшее время, сообщила Еврокомиссия после видеоконференции комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса и министра торговли КНР Ван Вэньтао в пятницу, 25 октября.

Как отмечается в сообщении, обе стороны подтвердили заинтересованность во взаимоприемлемом решении, позволяющем соблюсти и единые правила игры на европейском рынке, и требования Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время между позициями ЕС и Китая по результатам восьми туров переговоров остаются значительные расхождения.

Домбровскис особенно резко раскритиковал результаты китайских проверок по поводу импортируемого из Евросоюза бренди, свинины и молока. Еврокомиссар назвал выводы Пекина необоснованными. Китай на фоне намерения Евросоюза ввести штрафные пошлины на китайские электромобили пригрозил ввести дополнительные пошлины на продукцию из ЕС.

Штрафные пошлины на электромобили

Штрафные пошлины Евросоюза на электромобили из КНР на уровне 35,3 процента должны вступить в силу уже на будущей неделе, но Еврокомиссия выразила готовность искать политическое решение и после этого. В числе прочего речь идет о возможности введения минимальных цен на электромобили.

Еврокомиссия обосновывает штрафные пошлины тем, что в Китае производители электромобилей, по утверждению Брюсселя, получают субсидии от государства, и потому их продукция оказывается дешевле, чем производимая в Евросоюзе.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Porsche Taycan 4S

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

Предложение полностью электрических автомобилей в ФРГ к началу нового десятилетия значительно выросло, а их покупатели получают теперь от государства скидку в 5 или 6 тысяч евро.
Автомобили и транспорт28 ноября 2019 г.11 фото
external

Парижский автосалон: битва электромобилей из Китая и Европы

Парижский автосалон: битва электромобилей из Китая и Европы

Электромобили - в центре внимания юбилейного Парижского автосалона. Европейские автопроизводители изо всех сил стараются догнать китайских конкурентов. В свою очередь автопром Китая планирует захватить европейский авторынок. Его не останавливают даже высокие тарифы на китайские электромобили, которые ЕС недавно ввел. Репортаж DW
Экономика и бизнес18 октября 2024 г.02:34 мин.
Китайские электромобили и гибридные автомобили в порту города Тайцан ждут отправки по морю на экспорт

Пошлины на китайские электромобили: Евросоюз включил счетчик

Пошлины на китайские электромобили: Евросоюз включил счетчик

У ЕС и Китая - четыре месяца для предотвращения торговой войны. Перемирие еще возможно. Причем главный противник решения Брюсселя о введении пошлин на китайские электромобили - немецкий автопром. Почему?
Экономика и бизнес4 июля 2024 г.
Показать еще