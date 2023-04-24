Япония и ЕС против полного запрета экспорта в Россию

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

++00.05++

ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию, заявив, что такой шаг неосуществим, сообщает Financial Times . "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - цитирует издание чиновника, участвующего в подготовке предстоящего саммита "Большой семерки" в Хиросиме 19-21 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и еще несколько ключевых союзников Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в РФ, а на майском саммите G7 в Японии к дискуссии планируется привлечь страны ЕС. Это полностью изменило бы действующий санкционный режим. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпали бы уже все товары, за исключением тех, для которых сделано исключение.

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: