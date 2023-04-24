  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Контейнеровозы в порту Гамбурга
Контейнеровозы в порту ГамбургаФото: Rupert Oberhäuser/picture alliance
КонфликтыУкраина

Япония и ЕС против полного запрета экспорта в Россию

Дмитрий Андреев
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 апреля.

https://p.dw.com/p/4QVID

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

++00.05++

ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию, заявив, что такой шаг неосуществим, сообщает Financial Times. "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - цитирует издание чиновника, участвующего в подготовке предстоящего саммита "Большой семерки" в Хиросиме 19-21 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и еще несколько ключевых союзников Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в РФ, а на майском саммите G7 в Японии к дискуссии планируется привлечь страны ЕС. Это полностью изменило бы действующий санкционный режим. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпали бы уже все товары, за исключением тех, для которых сделано исключение.

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Фермеры разминируют поля с риском для жизни

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление?

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление?

Одной из главных тем предстоящей встречи в формате "Рамштайн" может стать поставка снарядов Украине. Как нехватка боеприпасов и ракет для ПВО может сказаться на украинских планах грядущего контрнаступления?
20 апреля 2023 г.31:21 мин.
external

Ходорковский: Либо Украина сумеет победить, либо Путин умрет

Ходорковский: Либо Украина сумеет победить, либо Путин умрет

DW поговорила с одним из наиболее известных критиков Кремля - опальным экс-олигархом Михаилом Ходорковским. Он предполагает, что ситуация в России может измениться, если Украине удастся победить - или если умрет Путин. Также оппозиционер поделился своим мнением о планах ввести в ФРГ визовый бан для россиян.
Общество20 апреля 2023 г.15:06 мин.

Союзники сопротивляются плану США запретить весь экспорт G7 в Россию

www.ft.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Житомире

День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров взобрался на шпиль нью-йоркского небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг", как Кинг Конг в одноименном фильме, вокруг кружат вертолеты с надписью "пресса" и "TV".

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Политика9 ч. назад
Belarus | Grenze zu Litauen

Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

Общество10 ч. назад
Сольвеевская международная научная конференция в 1927 году

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Наука12 ч. назад
Линии электропередач под Донецком

Как Украина смогла быстро восстановить экспорт энергии

Как Украина смогла быстро восстановить экспорт энергии

Конфликты18 ч. назад
В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Конфликты24 ч. назад
ЗРК Patriot

Начало работы ЗРК Patriot и другие события 424-го дня войны

Начало работы ЗРК Patriot и другие события 424-го дня войны

Конфликты23 апреля 2023 г.
На главную страницу