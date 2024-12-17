ЕС готов вновь открыть диппредставительство в Сирии

В Сирии не должен "оставаться вакуум", там необходимо присутствие ЕС, заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас. Брюссель ставит условием закрытие баз РФ в Сирии для начала диалога с новыми властями.

После переговоров с новыми исламистскими властями Сирии Европейский Союз планирует вновь открыть дипломатическое представительство в Дамаске. "Мы готовы возобновить работу нашей делегации", - заявила во вторник, 17 декабря, на заседании Европарламента в Страсбурге, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, ЕС не может "оставлять вакуум в Сирии", его присутствие необходимо. При этом она назвала возобновление европейской дипмиссии "очень важным шагом". Каллас также сообщила, что отвечающий за Сирию посол ЕС Михаэль Онмахт (Michael Ohnmacht) накануне установил "первые контакты" с новым руководством этой страны и гражданским обществом.

Накануне Каллас на заседании Совета ЕС сообщила, что Онмахт, находившийся во время гражданской войны в Сирии в столице Ливана Бейруте, намерен начать взаимодействовать с новыми властями в Сирии.

В свою очередь главы МИД стран ЕС подчеркнули, что Брюссель ожидает от нового сирийского руководства защиты меньшинств, таких как курды и христиане.

Избавление от военных баз РФ - условие для диалога с ЕС

Кроме того, ЕС окажет давление на ответственных лиц в Сирии в связи с присутствием в стране российских военных баз. Избавление от них должно стать одним из условий для начала диалога ЕС с новым руководством Сирии, заявила далее Каллас, напомнив, что через базы в Сирии Россия осуществляет деятельность в Африке и других странах Глобального Юга. "Это вызывает обеспокоенность и в отношении европейской безопасности. Мы поднимем этот вопрос", - добавила она.

Россия на протяжении многих лет поддерживала свергнутого президента Сирии Башара Асада, а после падения его режима предоставила ему убежище, подчеркнула глава европейской дипломатии.

ХТШ пока находится в списке террористических группировок

До сих пор Брюссель не поддерживал контактов с исламистской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), свергнувшей Асада в начале декабря. Так же как и ООН, ЕС объявил ХТШ "террористической организацией" и ввел санкции против нее. После свержения Асада ХТШ назначила Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства и, по словам дипломатов, выступает с более умеренных позиций.

В свою очередь США, Великобритания, а также входящие в ЕС Франция и Италия объявили о собственных дипломатических контактах с Дамаском.