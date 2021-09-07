ЕС добивается освобождения задержанных в Симферополе крымских татар

Европейский Союз выступил с осуждением обысков, проведенных 3 и 4 сентября в незаконно аннексированном Россией Крыму, в результате которых были задержаны около 50 человек, в том числе пять лидеров крымских татар. Об этом говорится в заявлении официального представителя Евросоюза по внешней политике Петера Стано, обнародованном во вторник, 7 сентября.

В документе подчеркивается, что Брюссель считает задержания крымских татар, в частности, их лидеров Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джелялова, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова политически мотивированными и незаконными с точки зрения международного права: "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает незамедлительного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины".

Крымские татары продолжают подвергаться преследованиям в Крыму, указывается в заявлении Евросоюза, который призывает Москву выполнить свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав жителей Крыма.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

23 августа российские СМИ написали со ссылкой на управление МВД России в аннексированном у Украины Крыму о повреждении газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

3 и 4 сентября в рамках этого дела прошли обыски дома у пятерых крымских татар, в том числе зампредседателя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова, всех пятерых задержали. Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, всего около 50 человек, пришли 4 сентября к зданию ФСБ в Симферополе - и также были задержаны.

6 сентября суд в Симферополе арестовал Джелялова, а также Азиза и Асана Ахметовых на два месяца по статье о диверсии. Шевкету Усеинову и Эльдару Одаманову арестованы на 14 и 15 суток соответственно за неповиновение полиции.

Госдепартамент США обратился к властям России, аннексировавшей Крым, с призывом незамедлительно освободить Наримана Джелялова и еще по меньшей мере 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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