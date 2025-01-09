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ЕС будет следить за интервью Маска с сопредседательницей АдГ

Кирилл Шестаков
9 января 2025 г.

Команда из 150 экспертов Еврокомиссии будет выяснять, не продвигают ли алгоритмы соцсети X интервью с одним из лидеров партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

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Кандидат в канцлеры ФРГ от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель
Кандидат в канцлеры ФРГ от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис ВайдельФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Европейские регуляторы в сфере технологий будут внимательно следить за возможными нарушениями законодательства ЕС в ходе интервью американского миллиардера Илона Маска с сопредседательницей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ Алис Вайдель (Alice Weidel). Об этом сообщает в четверг, 9 января, издание Politico. Интервью Маска и Вайдель, как ожидается, пройдет 9 января в соцсети X, принадлежащей американскому предпринимателю.

В центре внимания - алгоритмы, которые могут продвигать интервью

Как отмечает Politico, за интервью будет следить команда, состоящая из 150 экспертов Европейской комиссии (ЕК). Они будут сфокусированы не столько на содержании разговора между Маск и Вайдель, сколько на алгоритмах соцсети X, которые могут продвигать интервью c Вайдель среди более чем 100 млн пользователей в ЕС и снижать охваты контента конкурирующих с АдГ немецких партий, предоставляя тем самым АдГ "несправедливое преимущество" за полтора месяца до выборов в бундестаг, пишет издание.

Чиновники Еврокомиссии обладают широкими полномочиями, которые позволяют им, в частности, посещать офисы компании X и запрашивать доступ к алгоритмам и корпоративной переписке, уточняет Politico.

Среди 150 задействованных европейских чиновников - представители Генерального директората по коммуникационным сетям, контенту и технологиям (DG Connect) в Брюсселе и Европейского центра алгоритмической прозрачности (ЕСAT) Cевилье.

Дело ЕС против компании X

Доказательства, собранные в ходе отслеживания интервью Маск и Вайдель, могут укрепить масштабное дело ЕС против компании X. В июле Еврокомиссия заявила, что соцсеть Маска нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС (DSA). Сейчас расследование находится на финальной стадии, отмечает Politico.

Решение ЕС выписать штраф X (он может достигать до 6% от годового дохода компании) может вызвать "дипломатическую войну" с будущей администрацией Дональда Трампа, в которой Илон Маск стал советником избранного президента США, пишет Politico. 

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