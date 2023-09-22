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Ереван призвал ООН отправить миротворцев в Нагорный Карабах

Анатолий Арни
22 сентября 2023 г.

Глава МИД Армении предложил создать мониторинговую миссию ООН в Нагорном Карабахе и отправить туда "голубые каски".

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Машина с российскими миротворцами ожидает мирных жителей в Негорном Карабахе
Российские миротворцы ожидают мирных жителей в Негорном КарабахеФото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Армения призвала "создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе". С таким предложением к Совету Безопасности ООН в четверг, 21 сентября, обратился глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания этой организации по конфликту в регионе .

Мирзоян также предложил "незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе "с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью". Кроме того, глава МИД Армении призвал вывести азербайджанских военных и полицейских из населенных пунктов в Карабахе, чтобы "исключить панику и провокации".

Миротворческую миссию ООН в регионе Мирзоян предложил держать "до результата переговоров". Кроме того, он потребовал "исключить карательные действия Азербайджана против военных и политических деятелей Нагорного Карабаха".

На Южном Кавказе при этом действует гражданская миссия ЕС - она была создана в начале 2023 года. Однако миротворцы ЕС патрулируют лишь приграничные регионы Армении.

Азербайджан считает свои действия в Карабахе законными

Выступая на том же заседании Совбеза ООН, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов указал, что силы страны проводили "антитеррористические мероприятия" в регионе в соответствии с уставом ООН.

Дипломат обвинил Армению в попытках "злоупотребить Советом Безопасности для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний" и отметил, что "все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств".

Глава МИД Армении покинул зал заседания Совбеза ООН во время выступления азербайджанского коллеги, сообщает агентство ТАСС.

В Ереване продолжаются протесты из-за ситуации в Карабахе

В третий день протестных акций, проходящих в Ереване в связи с действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе, были задержаны как минимум 46 демонстрантов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Участники демонстраций, большинство из которых проходит перед зданием правительства Армении на площади Республики, требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Также протестующие выражают недовольство действиями России в свете обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Оппозиция в Армении в лице бывшего премьера страны Вазгена Манукяна призывает к круглосуточным "акциям неповиновения", пишет Telegram-канал "Осторожно, новости". Так, Манукян призвал сторонников собраться 22 сентября в 10 утра перед зданием правительства, чтобы не допустить провдения очередного заседания кабинета министров и блокировать улицы Еревана.

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