Эрдоган: Турция продолжит усилия в рамках "зерновой сделки"

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

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Турция продолжит прилагать усилия для реализации Черноморской зерновой инициативы, несмотря на приостановку участия России в сделке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества", - цитирует Эрдогана агентство Reuters. Турецкий президент отметил, что соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН, позволило смягчить глобальный продовольственный кризис, обеспечив вывоз из Украины 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

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