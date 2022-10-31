  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)Фото: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Эрдоган: Турция продолжит усилия в рамках "зерновой сделки"

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 октября.

https://p.dw.com/p/4IqqT

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

++14.05++

Турция продолжит прилагать усилия для реализации Черноморской зерновой инициативы, несмотря на приостановку участия России в сделке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества", - цитирует Эрдогана агентство Reuters. Турецкий президент отметил, что соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН, позволило смягчить глобальный продовольственный кризис, обеспечив вывоз из Украины 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

Хроника событий 31 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Как в Киеве убирают последствия атак дронов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Фердинанд Дудунхёффер, эксперт по европейскому автомобильному рынку, рассказал в интервью DW о том, уйдет ли Фольксваген из России, какие автомобили будут ездить в Мосвке и Санкт-Петербурге, и почему в России будет как на Кубе.
Экономика и бизнес22 ч. назад05:17 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото из архива: дым от ракетных ударов по Украине

Россияне нанесли ракетные удары по многим регионам Украины

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Экономика и бизнес22 ч. назад05:17 мин.
Премьер-министр Джорджа Мелони

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Политика30 октября 2022 г.
Беженцы из Украины в Котбусе, 2022 год

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Общество30 октября 2022 г.
Судно Star Helena с украинским зерном покидает порт Одессы

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Конфликты29 октября 2022 г.
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека29 октября 2022 г.
Дорожные знаки в Мюнхене указывают на терминалы для зарядки электромобилей

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Экономика и бизнес29 октября 2022 г.
На главную страницу