Эрдоган: Срок "зерновой сделки" продлен еще на два месяца

На 448-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

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Соглашение об экспорте украинского зерна продлено еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает турецкое агентство "Анадолу". Россия и Украина пока не комментировали это заявление. Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление - до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 16 мая, что остается много неотвеченных вопросов о российской части соглашения. По данным ООН, продолжаются контакты на разных уровнях с целью продления сделки, однако переговоры находятся "в непростой фазе".

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Госдума РФ разрешила принудительно депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий, на которых введено военное положение, а также задерживать людей на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных указами президента Путина. Соответствующие поправки к закону "О военном положении" приняты во втором, основном чтении, сообщает агентство РБК. Сейчас военное положение объявлено в аннексированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее Путин подписал указ, предусматривающий депортацию украинских граждан с аннексированных Россией территорий, если этих людей сочтут "угрозой безопасности". Согласно путинскому указу, жители этих регионов должны получить российский паспорт до 1 июля 2024 года. В случае отказа их могут депортировать.

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Единый реестр воинского учета заработает в России к осеннему призыву, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Заработает быстро, я думаю… Мы пока, как заявили, к осеннему призыву, в рамках осеннего призыва мы и планировали пилотировать", - сказал он. Заработать в полноценном режиме реестр должен с 2025 года, следует из опубликованного ранее проект постановления. Создание единого реестра воинского учета предусмотрено законом, который вводит понятие "электронных повесток". В частности, повестки в армию будут считаться врученными уже с момента внесения в реестр, а не при вручении лично в руки, как было раньше. За неявку по повестке предусмотрены санкции вплоть до запрета на управление автомобилем или, например, выезда за границу.

Россия участила обстрелы приграничных областей Украины

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За последний месяц российские войска стали чаще обстреливать приграничные области Украины - Харьковскую, Черниговскую и Сумскую, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. С 8 по 16 мая эти регионы подверглись обстрелам 162 раза. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумской области - 110 (в Черниговской - 29, в Харьковской - 23). По словам Маляр таким способом военные РФ пытаются постоянно держать в напряжении украинские войска и не допустить их действий на других направлениях.

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Минобороны России утверждает, что в результате ночного ракетного удара по Николаеву был поражен "крупный склад боеприпасов" на территории судоремонтного предприятия. Власти города заявляли, что ракетами были разрушены торговый центр и автосалон, а взрывная волна повредила частные дома и магазины.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не ощущает давления на Германию в вопросе поставок Украине истребителей. "К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике. На вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной "коалиции истребителей", канцлер ответил, что эта проблема "не так актуальна, какой ее выставляют". По словам Шольца, Германия концентрируется на поставках танков, боеприпасов, ПВО и создании "функционирующей системы ремонта" техники.

Комментируя возможность привлечь Россию к ответственности за ущерб, причиненный Украине, Шольц признался, что пока неясно, как это можно сделать. "Что касается юридических возможностей для использования здесь замороженных российских активов, у нас не так много свободы для действий", - сказал канцлер. По его словам, возможное использование доходов от вложений замороженных российских активов не обеспечит необходимых средств. Вопрос о том, как будет оплачиваться огромный ущерб, нанесенный Украине, должен быть выяснен в процессе мирного урегулирования после окончания войны, цитирует Шольца агентство Reuters.

Дуда: Польша не может передать Украине свои F-16

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Польша не может позволить себе передать Украине имеющиеся у нее истребители F-16, заявил президент Польши Анджей Дуда. "У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов - я говорил об этом некоторое время назад с премьер-министром и министром национальной обороны. Однако количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - сказал Дуда. По его словам, Польша готов при этом и дальше передавать Украине истребители МиГ-29.

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

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