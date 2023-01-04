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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаТурция

Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Екатерина Венкина
57 мин. назад

Президент Турции обсудит урегулирование в телефонных беседах с российским лидером и главой украинского государства. Анкара поддерживает интенсивные дипломатические контакты с Москвой и Киевом.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 января проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также беседу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого политика Ибрагим Калын телеканалу NTV в эфире, показанном во вторник, 3 января.

Анкара поддерживает интенсивные дипломатические контакты с Москвой и Киевом на уровне глав министерств иностранных дел, обороны, а также руководителей разведслужб - с целью урегулирования в войне РФ против Украины, добавил Калын.

Он напомнил, что Турция - единственное государство, которому удалось организовать у себя встречи представителей двух стран за столом переговоров.

Переговоры в Анталье и Стамбуле

Сперва проходили встречи в Анталье, потом - в Стамбуле, напомнил Калын.

Так, 10 марта 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье состоялись переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Позднее, 29 и 30 марта 2022 года, делегации РФ и Украины общались в Стамбуле. 

Представитель Эрдогана выразил сожаление, что продолжения не последовало. Президент Турции неоднократно призывал двух лидеров ко встрече, указал Калын. "Мы продолжаем озвучивать этот призыв", - добавил пресс-секретарь.

Представитель президента Турции также предупредил об очень высоком риске "углубления войны между Россией и Украиной".

Песков: Разговор запланирован

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 января подтвердил, что "разговор запланирован".

Реджеп Тайип Эрдоган общался по телефону с Владимиром Путиным 11 декабря 2022 года.  Тогда турецкий лидер заявил, что хочет расширить соглашение об экспорте по Черному морю на другие товары - помимо украинского зерна. Кремль заявил, что Путин и Эрдоган "рассмотрели ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений". "Сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", - указали тогда в канцелярии президента РФ.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за "сотни генераторов"

Президент Турции в тот же день пообщался в телефонном формате и с украинским лидером. Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое снятие напряженности вокруг Запорожской атомной электростанции. "Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", - в свою очередь отметил украинский президент в Telegram по итогам беседы.

Европейский Союз в тот же день призвал власти Турции изменить торговую политику в отношении России и соблюдать западные санкции, введенные в отношении Москвы за полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.

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