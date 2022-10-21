Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным

На 240-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 21 октября (время московское).

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Село Муром в Белгородской области в очередной раз попало под "массированный обстрел" украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых", - написал Гладков в Telegram-канале .

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что в ближайшие дни собирается провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Поймем, насколько далеко мы сможем продвинуться", - цитирует Эрдогана "Интерфакс". Президент Турции отметил, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, по словам Эрдогана, во время последнего разговора с украинским президентом он "почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса". "Мы не теряем надежды на мир", - подчеркнул турецкий лидер.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, но при необходимости он может быть оперативно согласован.

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

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