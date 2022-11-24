На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 24 ноября (время московское).

++14.40++

На деоккупированных территориях Херсонской области россияне обустроили как минимум девять пыточных, в освобожденном регионе найдены тела более 400 убитых оккупантами гражданских лиц, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во эфире национального телемарафона. По словам Костина, в деоккупированных населенных пунктах остается высокой угроза жизни из-за мин.

++14.26++

В последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от Днепра в Херсонской области, указали в разведке. По ее данным, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут в Донецкой области.

ЕП одобрил макрофинансовую помощь Киеву в 18 млрд евро в 2023 году

++14.16++

Европарламент (фото из архива) Фото: Jannis Papadimitriou/DW

Европарламент (ЕП) проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в 2023 году. Об этом передала корреспондент DW из Брюсселя.

++14.10++

Чтобы подготовиться к следующему массированному удару, ВС РФ может потребоваться около недели. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но много ракет - и не высокоточных", - отметил он.

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: