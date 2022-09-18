"Энергоатом": Российские войска ночью обстреляли ЮУАЭС

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).

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В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликована видеозапись ракетного обстрела россиянами Южноукраинской атомной электростанции (ЮУАЭС) . "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно.", - написал Зеленский в посте.

"Энергоатом": Российские войска обстреляли ЮУАЭС

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Россияне в ночь на 19 сентября нанесли ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское госпредприятие "Энергоатом". Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, говорится в сообщении. "Все три энергоблока ЮУАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет", - сообщает "Энергоатом".

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Российские войска на западе Херсонской области отступают на более защищенные позиции, чтобы избежать хаотического отхода, который имел место под Харьковом, говорится в отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) . Аналитики считают, что ВСУ, по всей вероятности, смогут освободить большую, если не всю, западную часть Херсонской области уже в ближайшие недели.

Мобилизация и формирование обученных на скорую руку подразделений не особенно усиливают боеготовность российских войск. Между тем украинские военные укрепляют позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России их сдержать, отмечают специалисты ISW.

Джо Байден: Москва не сможет повлиять на политику США по Украине

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Кремлю не удастся повлиять на политику США в отношении Украины с помощью энергоносителей и шантажа, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность. Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и мы будем с ними, пока они нуждаются в нашей помощи, заявил глава Белого дома. По его словам, "США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия". И развитие ситуации в Украине продемонстрировало, что Россия не обладает такими возможностями, о которых думали многие, подчеркнул Байден.

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Снабжая Украину оружием, Германия перешла "красную черту" и отказалась от особых отношений с Россией, заявил в интервью агентству РИА "Новости" российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он напомнил о моральной и исторической ответственности Германии перед Россией за преступления нацизма.

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Российский Минпромторг ожидает, что объем параллельного импорта по итогам года составит 20 млрд долларов, сообщил вице-премьер, министр Денис Мантуров. По прежним прогнозам предполагалось, что этот показатель составит 16 млрд долларов.

По Запорожью нанесен ракетный удар

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Под городом Изюмом на горе Кременец российские военные разбили памятники сакрального искусства IX-XIII веков - надгробные каменные статуи половцев, известные, как половецкие бабы. Об этом сообщил журналист Виталий Школьный, выложив фотографии разрушений на своей странице в Facebook.

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Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram-канале глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно вновь мишенью стали объекты инфраструктуры", - написал он.

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У Москвы не получится изменить политику Вашингтона в отношении Киева, используя цены на энергоресурсы, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS . Он подчеркнул, что США останутся с украинским народом до тех пор, пока ему нужна помощь, и будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".

Четыре страны ЕС закрывают въезд российским туристам

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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.Ограничение распространяется только на туристов. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

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Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших и погибших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в самопровозглашенной "ДНР". Об этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале. Представители "ДНР" заявили в воскресенье, что "в результате обстрела ВСУ" в Еленовке погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения .

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Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет доказательство поставок оружия из Китая в Россию. По словам президента, если Пекин будет нарушать санкции, введенные в отношении России, США прекратят все инвестиции в КНР. Телеканал CNN сообщал о возможных переговорах России и Китая о поставках вооружений, в том числе дронов. Однако эту информацию опровергали посол Китая в США Цинь Ган и посол России в Китае Андрей Денисов.

Хроника событий 18 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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