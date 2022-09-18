"Энергоатом": Российские войска ночью обстреляли ЮУАЭС

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).
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В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликована видеозапись ракетного обстрела россиянами Южноукраинской атомной электростанции (ЮУАЭС). "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно.", - написал Зеленский в посте.
"Энергоатом": Российские войска обстреляли ЮУАЭС
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Россияне в ночь на 19 сентября нанесли ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское госпредприятие "Энергоатом". Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, говорится в сообщении. "Все три энергоблока ЮУАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет", - сообщает "Энергоатом".
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Российские войска на западе Херсонской области отступают на более защищенные позиции, чтобы избежать хаотического отхода, который имел место под Харьковом, говорится в отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что ВСУ, по всей вероятности, смогут освободить большую, если не всю, западную часть Херсонской области уже в ближайшие недели.
Мобилизация и формирование обученных на скорую руку подразделений не особенно усиливают боеготовность российских войск. Между тем украинские военные укрепляют позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России их сдержать, отмечают специалисты ISW.
Джо Байден: Москва не сможет повлиять на политику США по Украине
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Кремлю не удастся повлиять на политику США в отношении Украины с помощью энергоносителей и шантажа, заявил в интервью телеканалу CBSпрезидент США Джо Байден. Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность. Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и мы будем с ними, пока они нуждаются в нашей помощи, заявил глава Белого дома. По его словам, "США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия". И развитие ситуации в Украине продемонстрировало, что Россия не обладает такими возможностями, о которых думали многие, подчеркнул Байден.
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Снабжая Украину оружием, Германия перешла "красную черту" и отказалась от особых отношений с Россией, заявил в интервью агентству РИА "Новости" российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он напомнил о моральной и исторической ответственности Германии перед Россией за преступления нацизма.
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Российский Минпромторг ожидает, что объем параллельного импорта по итогам года составит 20 млрд долларов, сообщил вице-премьер, министр Денис Мантуров. По прежним прогнозам предполагалось, что этот показатель составит 16 млрд долларов.
По Запорожью нанесен ракетный удар
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Под городом Изюмом на горе Кременец российские военные разбили памятники сакрального искусства IX-XIII веков - надгробные каменные статуи половцев, известные, как половецкие бабы. Об этом сообщил журналист Виталий Школьный, выложив фотографии разрушений на своей странице в Facebook.
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Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram-канале глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно вновь мишенью стали объекты инфраструктуры", - написал он.
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У Москвы не получится изменить политику Вашингтона в отношении Киева, используя цены на энергоресурсы, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что США останутся с украинским народом до тех пор, пока ему нужна помощь, и будут оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".
Четыре страны ЕС закрывают въезд российским туристам
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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.Ограничение распространяется только на туристов. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
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Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших и погибших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в самопровозглашенной "ДНР". Об этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале. Представители "ДНР" заявили в воскресенье, что "в результате обстрела ВСУ" в Еленовке погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения .
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Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет доказательство поставок оружия из Китая в Россию. По словам президента, если Пекин будет нарушать санкции, введенные в отношении России, США прекратят все инвестиции в КНР. Телеканал CNN сообщал о возможных переговорах России и Китая о поставках вооружений, в том числе дронов. Однако эту информацию опровергали посол Китая в США Цинь Ган и посол России в Китае Андрей Денисов.