  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/picture alliance
КонфликтыРоссия

"Энергоатом": РФ разработала план отключения ЗАЭС от Украины

Даниил Сотников
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 августа.

https://www.dw.com/ru/energoatom-rossia-razrabotala-plan-otklucenia-zaes-ot-ukrainy/a-62922794

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

++14.25++

Правозащитники подвели итоги политических преследований в России на фоне полугода войны с Украиной. С начала вторжения за антивоенные выступления по всей стране были задержаны 16 437 человек, подсчитала организация "ОВД-Инфо". Подавляющее большинство из них - 15230 человек - были задержаны в первый месяц войны. 224 человека стали фигурантами уголовных антивоенных дел. Из них 90 человек преследуются по статье о "фейках", 34 человека - за вандализм, 16 - за телефонный терроризм. По административной статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП) было заведено 3780 дел. По данным "Роскомсвободы", блокировке по "военной цензуре" подверглось около 7000 сайтов.

++14.00++

Россия разработала подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистем Украины "в случае чрезвычайной ситуации", рассказал газете The Guardian глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, детали плана были предоставлены работникам станции, а те уже поделились им с оператором всех АЭС страны. "Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", - рассказал Котин. Он предположил, что теперь российские военные будут пытаться разрушить связь между АЭС и Украиной, чтобы воплотить план в жизнь.

Электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, так как повреждены три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, и две из трех резервных линий, соединяющих с обычной электростанцией. В случае отключения АЭС от Украины возникнет риск катастрофы, поскольку система охлаждения реакторов будет зависеть только от резервного дизельного генератора, предупредил Котин. "Нельзя просто сразу переключиться с одной системы на другую, надо выключить все с одной стороны, а потом начинаешь переключаться с другой стороны", - объяснил он.

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

Смотрите также:

Западные эксперты о войне в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Российский военный на фоне одного из зданий Запорожской АЭС, май 2022 года

Британская разведка: РФ размещает технику на ЗАЭС в 60 метрах от реактора

Британская разведка: РФ размещает технику на ЗАЭС в 60 метрах от реактора

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 августа.
Политика
3 ч. назад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 24 августа 2022 года

Джонсон в Киеве объявил о новой военной помощи Украине

Джонсон в Киеве объявил о новой военной помощи Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 августа.
Конфликты
21 ч. назад
external

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
Конфликты
23 августа 2022 г.
12:40 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Табличка на входе в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в Нюрнберге

С начала 2022-го убежище в ФРГ попросили более 1000 россиян

Миграция
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Евгений Ройзман, фото 2018 года

"Человек-глыба". В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман

"Человек-глыба". В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман

Правосудие и закон
20 ч. назад
Россия

Беларусь

Павел Белоус до ареста

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

Политика
7 мин. назад
Беларусь

Украина

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украине желают победы. Пришли за Ройзманом

Украине желают победы. Пришли за Ройзманом

Политика
21 ч. назад
56:07 мин.
Украина

Германия

"Мировая водородная премьера" гласит надпись на вышедшем на линию поезде Alstom Coradia iLint

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Экономика и бизнес
19 ч. назад
Германия
На главную страницу