"Энергоатом": РФ разработала план отключения ЗАЭС от Украины

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

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Правозащитники подвели итоги политических преследований в России на фоне полугода войны с Украиной. С начала вторжения за антивоенные выступления по всей стране были задержаны 16 437 человек, подсчитала организация "ОВД-Инфо ". Подавляющее большинство из них - 15230 человек - были задержаны в первый месяц войны. 224 человека стали фигурантами уголовных антивоенных дел. Из них 90 человек преследуются по статье о "фейках", 34 человека - за вандализм, 16 - за телефонный терроризм. По административной статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП) было заведено 3780 дел. По данным "Роскомсвободы", блокировке по "военной цензуре" подверглось около 7000 сайтов.

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Россия разработала подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистем Украины "в случае чрезвычайной ситуации", рассказал газете The Guardian глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, детали плана были предоставлены работникам станции, а те уже поделились им с оператором всех АЭС страны. "Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", - рассказал Котин. Он предположил, что теперь российские военные будут пытаться разрушить связь между АЭС и Украиной, чтобы воплотить план в жизнь.

Электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, так как повреждены три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, и две из трех резервных линий, соединяющих с обычной электростанцией. В случае отключения АЭС от Украины возникнет риск катастрофы, поскольку система охлаждения реакторов будет зависеть только от резервного дизельного генератора, предупредил Котин. "Нельзя просто сразу переключиться с одной системы на другую, надо выключить все с одной стороны, а потом начинаешь переключаться с другой стороны", - объяснил он.

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

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