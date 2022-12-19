"Энергоатом": Над Южно-Украинской АЭС замечен дрон Shahed

На 299-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 19 декабря (время московское).

++16.00++

В Санкт-Петербурге был составлен протокол о "дискредитации" армии России на 17-летнюю школьницу, которая нанесла на расположенную на Дворцовой площади инсталляцию "Мариуполь" надпись черной краской: "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды". Об этом сообщает онлайн-издание "Бумага" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

++15.25++

В ночь на 19 декабря над территорией Южно-Украинской АЭС, вблизи ядерной установки пролетел дрон-камикадзе Shahed, сообщает украинское предприятие "Энергоатом", называя этот инцидент "абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности". "Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", - говорится в заявлении пресс-службы.

++14.50++

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам государств-членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force), проводящих сейчас саммит в Риге, с призывом предоставить его стране больше вооружений для защиты от российской агрессии. "Я прошу вас расширить возможности по снабжению нашей страны системами ПВО, а также ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами", - сказал Зеленский, обращаясь по видеосвязи к премьеру Великобритании Риши Сунаку.

Кроме Соединенного Королевства, членами Объединенных экспедиционных сил, которые были созданы для реагирования на возможные кризисные ситуации в Северной Европе, являются Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

ФРГ допускает расширение участия Беларуси в войне в Украине

++14.15++

Правительство Германии с тревогой наблюдает за встречей президента РФ Владимира Путина и правителя Беларуси Александра Лукашенко в Минске и не исключает расширения участия Беларуси в военных действиях России против Украины. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), отвечая на вопрос корреспондента DW. При этом он указал на предоставление Беларусью своего воздушного пространства для нанесения Россией авиаударов по Украине.

++14.05++

В Украине 20 декабря вновь заработают две центральные станции столичного метро: "Майдан незалежности" и "Крещатик". Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, напомнив, что обе станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России в соседнее государство.

Хроника событий 19 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: