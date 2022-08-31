"Энергоатом": На ЗАЭС из-за обстрелов отключился энергоблок

На 190-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 сентября (время московское).

На ЗАЭС из-за обстрелов отключился энергоблок

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Утром в результате очередного минометного обстрела Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Об этом сообщила украинская компания "Энергоатом", указав, что блок перестал работать около 5 часов утра.

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Вашингтон призвал Киев к сдержанности в контрнаступлении, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщается на сайте CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица и источники в Украине . В частности, указывается, что в ходе совместных консультаций были проведены аналитические учения с целью понять, какой уровень сил необходимо собрать ВСУ, чтобы добиться успеха при различном развитии событий.

Энергодар подвергся артиллерийским ударам

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Энергодар утром в четверг подвергся артиллерийским ударам. В местных Telegram-каналах сообщается, что российские войска с целью обвинить Украину в обстрелах всю ночь били из артиллерии по жилым районам города, в котором находится Запорожская АЭС. По их информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры, в том числе по одному жилому дому, в ряде районов отсутствует водоснабжение. По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, постоянные обстрелы города не прекращаются с 5 часов утра.

В то же время агентство "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что обстрел вели украинские военные. Согласно сообщению агентства, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и здание детского сада, есть погибшие и раненые.

В Белгороде сработала система противовоздушной обороны

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В Белгороде в ночь на 1 сентября сработала система противовоздушной обороны. Предположительно, одна из ракет упала на землю. На поступивших с места событий кадрах видна яркая вспышка. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В российских школах с сегодняшнего дня будут регулярно исполнять гимн, поднимать флаг и проводить еженедельные занятия "Разговор о важном", вводится историческое просвещение с первого класса. Ранее интернет-издание "Важные истории" сообщало, что на разработку интерактивных материалов и методичек Минпросвещения потратило 22 млн рублей (366 тыс евро).

Суд в США на фоне санкций санкционировал арест самолета "Лукойла"

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Сотрудник компании "Лукойл" (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/I. Pitalev

Окружной суд США Южного округа штата Техас санкционировал арест самолета Boeing 737-7EM стоимостью 45 млн долларов (44,8 млн евро), принадлежащего российской энергетической компании "Лукойл". Об этом сообщили в Минюсте США, выполняющем одновременно и функции американской Генпрокуратуры. Решение принято во исполнение санкций, введенных Вашингтоном в ответ на начало Россией войны в Украине. Лайнер с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865 совершал полеты в РФ и из России, указали в ведомстве.

Последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года. Тогда он доставил в Хьюстон (штат Техас) должностных лиц "Лукойла", включая российского олигарха и занимавшего на тот момент пост главы корпорации Вагита Алекперова. По последним данным, самолет находится в России.

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Возможные протесты из-за высоких цен на энергоносители осенью и зимой не приведут к отмене санкций в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе панельной дискуссии в Праге. "Мы будем на стороне Украины, и это означает, что санкции будут сохраняться даже зимой, даже если для политиков это окажется очень сложным", - подчеркнула она. Бербок ожидает, что жители выйдут на улицы с протестами и будут обращать внимание властей на то, что "не могут платить за электроэнергию". Ответом должно стать принятие социальных мер, но не отмена ограничений в отношении Москвы, считает глава внешнеполитического ведомства Германии. "Обещаю народу Украины: мы будем рядом с вами, пока в нас будет необходимость", - заявил глава МИД ФРГ.

Зеленский выступил с обращением к участникам Венецианского кинофестиваля

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Зеленский по видеосвязи выступает перед участниками Венецианского кинофестиваля (ANSA/CLAUDIO ONORATI) Фото: Claudio Onorati/ZUMA/IMAGO

Россия добивается того, "чтобы мир сделал три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне", но этот замысел никогда не должен воплотиться в жизнь, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Венецианского кинофестиваля. По его словам, война, которую Россия ведет против Украины 189 дней, это не вымысел, а "драма, основанная на реальных событиях", она "воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами". Это - "трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частушек и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги", подчеркнул Зеленский. После того как участникам фестиваля показали на экране титры с именами украинских детей, убитых в результате действий военных РФ, Владимир Зеленский призвал вспоминать эти титры каждый раз, когда кто-либо говорит об "усталости от Украины". "Устать от Украины - значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого, никогда не сдастся, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты", - подчеркнул украинский президент.

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США считают, что Россия испытывает "острую" нехватку военнослужащих для отправки в Украину и ищет новые способы увеличить численность своих войск. Об этом сообщили телеканалу CNN два американских чиновника. "Российские военные страдают от острой нехватки личного состава в Украине. Мы считаем, что российское Минобороны стремится набрать контрактников, чтобы восполнить нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению участия в боевых действиях, задействованию сотрудников частных охранных компаний и выплат бонусов призывникам", - заявил CNN один из сотрудников администрации президента США Джо Байдена. По словам другого собеседника канала, США располагают достоверной информацией, что Минобороны России, по всей видимости, начнет вербовать осужденных преступников для участия в боевых действиях в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Из трех портов Украины экспортированы более 1,5 млн тонн продовольствия

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Из трех портов Украины, которые возобновили работу благодаря экспортной зерновой инициативе, морским путем экспортировано уже более 1,5 млн тонн продовольствия, сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинские аграрии, портовики, дипломаты, чиновники вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. "23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей - на грани голода", - добавил Зеленский. "Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", - подчеркнул он.

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся начать визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Они 31 августа прибыли в город Запорожье, расположенный примерно в 55 километрах от станции. Как ожидается, группа экспертов поведет ночь в Запорожье, а 1 сентября посетит ЗАЭС. Сотрудники МАГАТЭ пробудут там один день, заявил 31 августа "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В свою очередь специалисты агентства надеются на более длительный срок пребывания. "Если нам удастся установить постоянное присутствие или продолжительное присутствие, то сроки будут увеличены. Но этот первый этап займет несколько дней", - сказал журналистам глава миссии, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины предупредило, что россияне продолжают попытки помешать визиту инспекторов международного агентства. "В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ. Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", - сообщило ГУР.

Хроника событий 31 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 августа 00.00 - 13.59 >>>

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