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Эмманюэль Макрон встретился в Париже с Дмитрием Муратовым

Жан Рофе
20 апреля 2024 г.

В ходе встречи президент Франции и основатель "Новой газеты" обсудили гуманитарные вопросы и возможность "олимпийского перемирия".

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Елисейский дворец в Париже (фото из архива)
Елисейский дворец в Париже (фото из архива)Фото: Victor Joly/abaca/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Париже с сооснователем "Новой газеты" и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. Встреча состоялась в пятницу, 19 апреля, в Елисейском дворце, сообщили в пресс-службе французского лидера и издании.

В ходе переговоров, которые продолжались более часа, Муратов и Макрон обсудили гуманитарные вопросы, в том числе ситуацию с политзаключенными и правами беженцев, а также проблемы свободы вероисповедания, влияния пропаганды и уничтожения свободных СМИ в России, пишет "Новая газета". Кроме того, стороны говорили о возможности "олимпийского перемирия", ранее предложенного Макроном.

Президент Франции "отдал дань уважения приверженности Дмитрия Муратова свободе слова", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам визита. "Франция всегда будет стоять на стороне защитников свободы, за свободную, плюралистическую и независимую информацию", - отметил Макрон в соцсети X.

В конце июля во Франции открываются Олимпийские игры, и лидер этого государства предложил вернуться к легендарной практике спортивного перемирия. Макрон хотел бы добиться прекращения боев на Ближнем Востоке и в Украине на время Олимпиады. В качестве посредника для достижения этой цели он надеется привлечь главу КНР Си Цзиньпина.

 

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