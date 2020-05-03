Елена Милашина номинирована на премию "Репортеров без границ"

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина вошла в список претендентов на получение премии Press Freedom Awards, присуждаемой международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" (RSF). Российская журналистка номинирована в категории "За мужество", сообщила организация во вторник, 17 ноября.

В заявлении RSF отметила, что Милашина в своих репортажах специализируется на темах из Чечни. Она нередко становилась объектом нападений и угроз, а в апреле "Новой газете" пришлось удалить ее статью о ситуации с COVID-19 в Чечне по требованию Генпрокуратуры. "Несмотря на это, Милашина продолжает писать бескомпромиссные статьи о самых непростых темах автономной Чеченской Республики", - указала организация.

Среди номинированных в трех категориях - также журналисты и СМИ из Бразилии, Индии, Франции, Венгрии, Египта, Ирана, Камбоджи, Никарагуа, Джибути и Филиппин.

Церемония награждения пройдет 8 декабря

"Премиями за свободу слова будут награждены деятели СМИ, которые своим мужеством, независимостью или воздействием своих расследований особенным образом вопрошают идеалы журналистики, за которые мы выступаем", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. Он подчеркнул, что премия является не только личной наградой. "Она задумана как демонстрация поддержки журналистам, которые слишком часто оказываются под стражей, страдают от уголовных преследований и угроз, потому что воплощают эти ценности", - добавил он.

Награждение лауреатов состоится 8 декабря в Тайбэе. Церемония будет транслироваться в прямом эфире в Facebook на китайском языке и в YouTube - на английском.

Угрозы Милашиной со стороны Кадырова

В 2020 году Елена Милашина стала лауреатом премии Deutsche Welle "За свободу слова". Журналистка награждена за критические репортажи о том, как Чечня справляется с пандемией коронавируса. Из-за этих публикаций Милашина стала также объектом пристального внимания со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, недовольство Кадырова вызвала статья "Смерть от коронавируса - меньшее зло", вышедшая в "Новой газете" 12 апреля. В ней журналистка написала о нехватке средств защиты для врачей, массовых задержаниях за нарушение режима самоизоляции и опасениях жителей региона, избегающих обращаться к врачам с симптомами COVID-19. После выхода материала Кадыров в своем Telegram-канале обратился за помощью к ФСБ, которую назвал "могучей цитаделью" российского суверенитета.

В опубликованном в интернете видео совещания Кадырова с подчиненными глава Чечни заявляет следующее: "Если вы (ФСБ. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" Журналисты и правозащитники расценили эти слова как прямую угрозу убийства.

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