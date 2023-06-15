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Ельцин-центр проверяют на предмет деятельности "иноагента"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Замминистра юстиции РФ подтвердил проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности "иностранного агента". По данным СМИ, вопрос о проверке поднял депутат Госдумы Андрей Альшевских.

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Ельцин-Центр
Ельцин-Центр (фото из архива, Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance)Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Министерство юстиции РФ проводит проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности "иностранного агента". Об этом сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в четверг, 15 июня, замглавы министерства Олег Свириденко. Его слова привели российские СМИ. "Что касается проверки, мы ее начали", - заявил Свириденко. По данным СМИ, вопрос о проверке поднял депутат Андрей Альшевских.

В Кремле не знали о проверках в Ельцин-центре. "Мы не в курсе и не знаем, что стало поводом для такой проверки. Но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В самом Ельцин-центре сообщили одному из российских информагентств, что спокойно относятся к происходящему и полагают, что основания объявлять его "иноагентом" отстствуют.

Михалков призывал закрыть Ельцин-центр

Летом 2022 года признать Ельцин-центр "иноагентом" предложил российский режиссер Никита Михалков. В мае он призвал закрыть его.

Ельцин-центр - научно-культурный и выставочный центр в Екатеринбурге названный в честь первого президента России Бориса Ельцина, - открылся в 2015 году. Как указывается на его сайте, центр задумывался "как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства". Речь идет о поддержке образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов.

Ужесточение контроля

Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев на заседании 15 июня также поднял вопрос о "контроле за соблюдением законодательства об "иностранных агентах". По его словам, речь идет, в частности, о продаже книг и другой информационной продукции "иноагентов" "без маркировки". "В настоящее время отсутствуют правовые механизмы пресечения подобной деятельности, позволяющей распространять информационные материалы "иноагентов" с нарушением требований законодательства. Очевидно, что этот пробел необходимо устранить", - заявил Пискарев.

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